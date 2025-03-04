Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1340 бійців, 3 танки й 45 артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони знешкодили 1340 російських військовослужбовців, щонайменше 3 ворожі танки та 45 артилерійських систем
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 879 410 (+1340) осіб,
- танків ‒ 10 255 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 298 (+8) од,
- артилерійських систем – 24 064 (+45) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1094 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 741 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 428 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).
Дані уточнюються.
- Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади поділились результатами бойової роботи у Курській області Росії за місяць.
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