Сизранський НПЗ у РФ зазнав атаки, - очільник ЦПД Коваленко

Про це він написав у telegram.

"Атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Ворог повідомляє про вибухи. У лютому, після атаки, цей НПЗ призупиняв свою роботу", - йдуться у повідомленні.

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Коваленко зауважив, що Сизранський НПЗ має потужності переробки 8,9 млн тонн нафти на рік. Відтак, у РФ це середній за розміром НПЗ.

"Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ", - додав він.