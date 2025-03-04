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Сизранський НПЗ у РФ зазнав атаки, - очільник ЦПД Коваленко

Ольга Бабишена
4 березня, 2025 вiвторок
02:09
Війна з Росією Ілюстративне фото

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у Самарській області Росії уночі 4 березня під атакою опинився Сизранський нафтопереробний завод

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Про це він написав у telegram. 

"Атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Ворог повідомляє про вибухи. У лютому, після атаки, цей НПЗ призупиняв свою роботу", - йдуться у повідомленні. 

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Коваленко зауважив, що Сизранський НПЗ має потужності переробки 8,9 млн тонн нафти на рік. Відтак, у РФ це середній за розміром НПЗ. 

"Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ", - додав він. 

  • У ніч проти 3 березня у Росії заявили про вибухи на нафтопереробному заводі в Уфі. Перед цим місцеві чули нібито звуки безпілотника.
Теги:
Новини
Росія
нафта
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