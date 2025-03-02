Пожежа під Москвою, десятки вибухів у Краснодарському краї і "бавовна" у тимчасово окупованому Маріуполі: де у ворога вибухало та палало цього тижня
Цього тижня палало у військовій частині під Москвою, вибухало у тимчасово окупованому Маріуполі, окрім того, безсонні ночі мали й жителі Краснодарського краю – тут пролунало понад 40 вибухів
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Пожежа під Москвою, понад 40 вибухів у Краснодарському краї, атака на Рязанський НПЗ та "бавовна" у тимчасово окупованому Маріуполі
- У ніч проти понеділка, 24 лютого, росіяни поскаржилися на атаку дронів на декілька регіонів. Зокрема, однією з цілей вже втретє з початку року став нафтопереробний завод у Рязані, після атаки він зупинив роботу. "Відомо про щонайменше 5 вибухів у районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються", – додали у Генштабі. російські ЗМІ та тг-канали публікують відеозаписи з пожежею, як стверджується, на території Рязанського НПЗ. Як заявив губернатор регіону Павло Малков, через падіння уламків дронів відбулося загоряння на території одного підприємства, назву якого Малков не уточнив. За попередніми даними, люди не постраждали. За даними Astra, завод Рязанської нафтопереробної компанії, по якому було завдано удару, раніше цього року атакували вже двічі.
- Також російське міністерство оборони прозвітувало, що у ніч на 24 лютого декілька регіонів РФ намагалися атакувати 22 невідомі БПЛА. Зокрема, 16 дронів начебто збили над Орловською областю, 3 – над Брянською, ще два дрони ліквідували над Рязанським регіоном, а один – над окупованим Кримом.
- На тимчасово окупованій частині Запорізької області Повітряні сили ЗСУ 25 та 26 лютого завдали ударів по двох ворожих пунктах запуску БПЛА й командно-спостережному пункту окупантів. Зокрема, завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських загарбників у Нестерянці Запорізької області. У Генштабі зазначили, що цей військовий об'єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БПЛА російської армії.
- А в ніч на 26 лютого підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краю РФ та на тимчасово окупованій території Криму. Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу. У Генштабі додали, що Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. "У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Результати ураження уточнюються", – йшлося у повідомленні.
- Повітряні сили ЗСУ 27 лютого завдали удару по позиціях ФСБ РФ у Брянській області: унаслідок цього знищена військова інфраструктура росіян, зокрема, обладнання супутникового звʼязку. Унаслідок точкового ураження була знищена важлива військова інфраструктура ворога, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші техзасоби, що використовувалися для координації бойових дій. У Генштабі підкреслюють: це знизило можливості РФ управляти силами й засобами у регіоні.
- І 28 лютого у російському Міноборони вкотре заявили про нібито збиття 22 дронів над п’ятьма областями. У аеропорту Шереметьєво вводили план "Килим". Там запевнили, що перехопили 8 БПЛА над територією Орловської області, 7 БПЛА – над територією Курської області, 4 БПЛА – над територією Брянської області, 1 БПЛА – над територією Смоленської області та 2 БПЛА – над територією Краснодарського краю. За даними російських Telegram-каналів, вночі у московському аеропорту Шереметьєво запроваджували план "Килим". На летовищі тимчасово не приймали і не відправляли авіарейси.
- Окрім того, у ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області у районі Селідового, а також уразили ще 3 важливі ворожі об'єкти. Українські військові завдали удару по складу російських окупантів із термобаричними боєприпасами на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Селідового, знищивши його. В було завдано ураження ще трьом важливим об'єктам російських окупантів. Зокрема Ільського нафтопереробного заводу (Краснодарський край РФ), який залучений до забезпечення російської окупаційної армії.
- Тоді ж, вночі 28 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі учасники Руху спротиву підірвали автомобіль з працівником ФСБ. Тим часом окупанти масово проводять затримання в місті, намагаючись вистежити українське підпілля. Підпільники повідомляли, що близько 01:00 у Приморському районі члени Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль із працівником ФСБ. У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, яким користувався російський окупант. "Постраждалий в реанімації. Не має вижити. Деталі акції згодом. Коли дозволять безпекові обставини", – додали у Спротиві. Також вони поінформували, що після акції російська ФСБ кардинально посилила тиск і проводить комплексні пошукові заходи. Проте запевнили, що їхні люди вже у безпеці.
- Агент українського підпілля влаштував диверсію на території військової частини у Московській області, підпаливши автобус, призначений для перевезення особового складу російської армії. Зазначається, що їхній агент просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів. Після цього представник сил спротиву успішно залишив місце проведення диверсії на території однієї з військових частин у Підмосков'ї. В "Атеш" розповіли, що після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців. Тепер російське командування намагається "зам'яти інцидент". Проте, як звернули увагу партизани, такі випадки "повторюються дедалі частіше". "Війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому. Блискуча робота нашого агента, яка знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу", – наголосили у партизанському русі.
Думки експертів
Компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети до ЗРК Nasams, розповідає український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець. Керівник цієї компанії Ейрік Лі повідомив, що впродовж кількох місяців цей процес буде завершений.
"Насправді ці комплекси використовують різні типи американських ракет з різною дальністю. Ракети не будуть збиратись в Україні, оскільки, політика США цього не передбачає. Втім, за оцінками наших експертів, виявляється, що в Україні є типи ракет, які вже використовуються для інших ЗРК, зокрема, британський комплекс GraveHawk. Цей комплекс використовує авіаційні ракети з тепловізійними головками самонаведення Р-73. Власне є припущення, що ці ракети, ймовірно, будуть адаптовані під комплекс Nasams. Крім того, в компанії є й інші типи ракет, які можуть виготовлятись в Україні без взаємодії зі США. Це хороші новини. Оскільки це перший проєкт, який передбачає створення зенітно-ракетного озброєння з нашими партнерами, що зменшить дефіцит ракет до ЗРК і створить передумови для розвитку нашого ОПК", – пояснив він.
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