Пожежа під Москвою, десятки вибухів у Краснодарському краї і "бавовна" у тимчасово окупованому Маріуполі: де у ворога вибухало та палало цього тижня

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Компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети до ЗРК Nasams, розповідає український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець. Керівник цієї компанії Ейрік Лі повідомив, що впродовж кількох місяців цей процес буде завершений.

"Насправді ці комплекси використовують різні типи американських ракет з різною дальністю. Ракети не будуть збиратись в Україні, оскільки, політика США цього не передбачає. Втім, за оцінками наших експертів, виявляється, що в Україні є типи ракет, які вже використовуються для інших ЗРК, зокрема, британський комплекс GraveHawk. Цей комплекс використовує авіаційні ракети з тепловізійними головками самонаведення Р-73. Власне є припущення, що ці ракети, ймовірно, будуть адаптовані під комплекс Nasams. Крім того, в компанії є й інші типи ракет, які можуть виготовлятись в Україні без взаємодії зі США. Це хороші новини. Оскільки це перший проєкт, який передбачає створення зенітно-ракетного озброєння з нашими партнерами, що зменшить дефіцит ракет до ЗРК і створить передумови для розвитку нашого ОПК", – пояснив він.