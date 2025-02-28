У Росії заявили про нібито збиття 22 дронів, у Москві вночі закривали аеропорт Шереметьєво

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства та російських Telegram-каналів.

У російському Міноборони відзвітували, що "черговими засобами ППО перехоплено та знищено 22 українські безпілотні літальні апарати".

"Вісім БПЛА - над територією Орловської області, сім БПЛА - над територією Курської області, чотири БПЛА - над територією Брянської області, один БПЛА - над територією Смоленської області та два БПЛА - над територією Краснодарського краю", - йдеться у повідомленні.

За даними російських Telegram-каналів, вночі у московському аеропорту Шереметьєво запроваджували план "Килим". На летовищі тимчасово не приймали і не відправляли авіарейси.

Вже під ранок аеропорт відновив роботу.