У Росії заявили про нібито збиття 22 дронів, у Москві вночі закривали аеропорт Шереметьєво
У російському Міноборони заявили про нібито збиття 22 дронів над п’ятьма областями. У аеропорту Шереметьєво вводили план "Килим"
Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства та російських Telegram-каналів.
У російському Міноборони відзвітували, що "черговими засобами ППО перехоплено та знищено 22 українські безпілотні літальні апарати".
"Вісім БПЛА - над територією Орловської області, сім БПЛА - над територією Курської області, чотири БПЛА - над територією Брянської області, один БПЛА - над територією Смоленської області та два БПЛА - над територією Краснодарського краю", - йдеться у повідомленні.
За даними російських Telegram-каналів, вночі у московському аеропорту Шереметьєво запроваджували план "Килим". На летовищі тимчасово не приймали і не відправляли авіарейси.
Вже під ранок аеропорт відновив роботу.
- У ніч проти понеділка, 24 лютого, росіяни поскаржилися на атаку дронів на декілька регіонів. Зокрема, однією з цілей вже втретє з початку року став нафтопереробний завод у Рязані, після атаки він зупинив роботу.
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