Повітряні сили завдали удару по позиціях російської ФСБ у Брянській області

Про це інформує Генштаб.

"Учора авіація Повітряних сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка, Брянська область", - заявили українські військові.

Унаслідок точкового ураження була знищена важлива військова інфраструктура ворога, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші техзасоби, що використовувалися для координації бойових дій.

У Генштабі підкреслюють: це знизило можливості РФ управляти силами й засобами у регіоні.

"Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України", - додають у повідомленні.