Повітряні сили завдали удару по позиціях російської ФСБ у Брянській області
Повітряні сили ЗСУ 27 лютого завдали удару по позиціях ФСБ РФ у Брянській області: унаслідок цього знищена військова інфраструктура росіян, зокрема, обладнання супутникового звʼязку
Про це інформує Генштаб.
"Учора авіація Повітряних сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка, Брянська область", - заявили українські військові.
Унаслідок точкового ураження була знищена важлива військова інфраструктура ворога, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші техзасоби, що використовувалися для координації бойових дій.
У Генштабі підкреслюють: це знизило можливості РФ управляти силами й засобами у регіоні.
"Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України", - додають у повідомленні.
- 17 лютого Повітряні сили України завдали високоточного удару по місцю дислокації росіян у населеному пункті Чумацьке Запорізької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.81
- EUR Купівля 43.02Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе