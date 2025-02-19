Повітряні сили підтвердили високоточний удар по місцю дислокації окупантів у Чумацькому на Запоріжжі

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, було завдано високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області.

У результаті операції було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який використовувався ворогом для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України.

"Ця операція є частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз", - пояснили у Генштабі.

У ніч на 19 лютого безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, після чого на об'єкті почалася пожежа.



