Сили оборони знищили склад росіян з термобаричними снарядами біля Селідового й уразили ще 3 ворожі об'єкти

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські військові завдали удару по складу російських окупантів із термобаричними боєприпасами на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Селідового, знищивши його.

Окрім того, завдано ураження ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема Ільського нафтопереробного заводу (Краснодарський край РФ), який залучений до забезпечення російської окупаційної армії.

Результати ураження уточнюються.