Сили оборони знищили склад росіян з термобаричними снарядами біля Селідового й уразили ще 3 ворожі об'єкти
У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового, й уразили ще важливі 3 ворожі об'єкти
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українські військові завдали удару по складу російських окупантів із термобаричними боєприпасами на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Селідового, знищивши його.
Окрім того, завдано ураження ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема Ільського нафтопереробного заводу (Краснодарський край РФ), який залучений до забезпечення російської окупаційної армії.
Результати ураження уточнюються.
- У районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці ГУР уразили передовий пункт управління російських окупантів.
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