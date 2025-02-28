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Окупанти намагаються вистежити українське підпілля у Маріуполі, - "Атеш"

Катерина Ганжа
28 лютого, 2025 п'ятниця
10:04
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

У тимчасово окупованому Маріуполі різко збільшилася кількість оперативних груп ФСБ РФ. Окупанти масово проводять затримання, намагаючись вистежити українське підпілля

Зміст

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram. 

За інформацією партизанів, окупанти посилюють патрулювання, влаштовують облави і масові перевірки документів.

"Вони розуміють, що навіть у глибокому тилу немає цілковитої безпеки – партизанський рух зростає, і окупанти зазнають втрат не тільки на передовій. Ми знаємо, що місцеві жителі ненавидять загарбників і продовжують боротися за свою землю. Щодня з'являються нові прихильники опору, і репресії не зупинять цей процес", - наголошують у партизанському русі.

  • Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що на Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії. 
Теги:
Новини
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
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