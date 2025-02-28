Окупанти намагаються вистежити українське підпілля у Маріуполі, - "Атеш"

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.

За інформацією партизанів, окупанти посилюють патрулювання, влаштовують облави і масові перевірки документів.

"Вони розуміють, що навіть у глибокому тилу немає цілковитої безпеки – партизанський рух зростає, і окупанти зазнають втрат не тільки на передовій. Ми знаємо, що місцеві жителі ненавидять загарбників і продовжують боротися за свою землю. Щодня з'являються нові прихильники опору, і репресії не зупинять цей процес", - наголошують у партизанському русі.