Окупанти намагаються вистежити українське підпілля у Маріуполі, - "Атеш"
У тимчасово окупованому Маріуполі різко збільшилася кількість оперативних груп ФСБ РФ. Окупанти масово проводять затримання, намагаючись вистежити українське підпілля
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.
За інформацією партизанів, окупанти посилюють патрулювання, влаштовують облави і масові перевірки документів.
"Вони розуміють, що навіть у глибокому тилу немає цілковитої безпеки – партизанський рух зростає, і окупанти зазнають втрат не тільки на передовій. Ми знаємо, що місцеві жителі ненавидять загарбників і продовжують боротися за свою землю. Щодня з'являються нові прихильники опору, і репресії не зупинять цей процес", - наголошують у партизанському русі.
- Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що на Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії.
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