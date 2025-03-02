"Знищили просто під носом в окупантів": партизани спалили автобус росіян у військовій частині під Москвою

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що їхній агент просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів. Після цього представник сил спротиву успішно залишив місце проведення диверсії на території однієї з військових частин у Підмосков'ї.

В "Атеш" розповіли, що після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців.

Тепер російське командування намагається "зам'яти інцидент". Проте, як звернули увагу партизани, такі випадки "повторюються дедалі частіше".

"Війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому. Блискуча робота нашого агента, яка знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу", - наголосили у партизанському русі.