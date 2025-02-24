Партизани "Атеш" здійснили диверсію на аеродромі у Челябінську

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

"Агенти нашого руху провели диверсію та знищили машину на військовому аеродромі Шагол біля Челябінська. Авіабаза Шагол придатна для літаків типу Іл-76, Ан-22, Ту-134 та більш легких літаків та вертольотів різних типів. Наразі там експлуатуються літаки Су-34", - розповіли партизани.

За інформацією "Атеш", знищений автомобіль належить офіцеру військово-космічних сил РФ. Представник загарбницької армії активно підтримує вторгнення в Україну.

"Рік тому на цьому аеродромі хтось спалив літак Су-34, після чого увага до заходів безпеки рашистів посилилася. Але вистачило їх ненадовго. Ми продовжуємо спостерігати за військовими об'єктами на території РФ, технікою та особовим складом. Ті, хто думає, що сховався в тилу, глибоко помиляються!", - наголошують партизани.

"Атеш" також звернувся до російських військовослужбовців та жителів РФ приєднуватись до руху спротиву.