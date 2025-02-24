Партизани "Атеш" здійснили диверсію на аеродромі у Челябінську
У ніч з 23 на 24 лютого стало відомо, що проукраїнський рух "Атеш" провів успішну диверсію на аеродромі у Челябінську
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.
"Агенти нашого руху провели диверсію та знищили машину на військовому аеродромі Шагол біля Челябінська. Авіабаза Шагол придатна для літаків типу Іл-76, Ан-22, Ту-134 та більш легких літаків та вертольотів різних типів. Наразі там експлуатуються літаки Су-34", - розповіли партизани.
За інформацією "Атеш", знищений автомобіль належить офіцеру військово-космічних сил РФ. Представник загарбницької армії активно підтримує вторгнення в Україну.
"Рік тому на цьому аеродромі хтось спалив літак Су-34, після чого увага до заходів безпеки рашистів посилилася. Але вистачило їх ненадовго. Ми продовжуємо спостерігати за військовими об'єктами на території РФ, технікою та особовим складом. Ті, хто думає, що сховався в тилу, глибоко помиляються!", - наголошують партизани.
"Атеш" також звернувся до російських військовослужбовців та жителів РФ приєднуватись до руху спротиву.
- Минулого тижня масштабна пожежа трапилася у Москві, вибухи лунали на нафтовому родовищі у Тюменській області та на нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї на Кубані.
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