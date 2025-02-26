Безпілотники атакують Краснодарський край РФ, в аеропорту Сочі запровадили план "Килим"
У ніч на 26 лютого безпілотники атакували Краснодарський край РФ, зокрема в Туапсе та Анапі чули вибухи. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим"
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
ВЧК-ОГПУ пише, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В небі над Анапою лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим".
За даними Mash, щонайменше 5 вибухів пролунало у місті Анапа. Попередньо, працює ППО. За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК (23:10 за Києвом).
"У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - йдеться у повідомленні.
В аеропорту Сочі ввели план "Килим" через фіксацію в небі БпЛА. Повітряні судна не приймають і не випускають із 01:47 МСК (00:47 за Києвом).
Канал "Астра" пише, що вибухи лунали й в Туапсе.
- У ніч на 19 лютого безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, після чого на об'єкті почалася пожежа.
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