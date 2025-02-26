Безпілотники атакують Краснодарський край РФ, в аеропорту Сочі запровадили план "Килим"

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

ВЧК-ОГПУ пише, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В небі над Анапою лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим".

За даними Mash, щонайменше 5 вибухів пролунало у місті Анапа. Попередньо, працює ППО. За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК (23:10 за Києвом).

"У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - йдеться у повідомленні.

В аеропорту Сочі ввели план "Килим" через фіксацію в небі БпЛА. Повітряні судна не приймають і не випускають із 01:47 МСК (00:47 за Києвом).

Канал "Астра" пише, що вибухи лунали й в Туапсе.