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РосЗМІ пишуть про вибухи на НПЗ в Уфі: нібито почалася пожежа

Катерина Єсікова
3 березня, 2025 понедiлок
00:39
Війна з Росією вибухи у РФ

У ніч проти 3 березня у Росії заявили про вибухи на нафтопереробному заводі в Уфі. Перед цим місцеві чули нібито звуки безпілотника

Зміст

Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

Як зазначає Mash, місцеві жителі нібито чули два вибухи на нафтопереробному заводі "Оргсинтез". Перед цим нібито літали БПЛА.

Telegram-канал Shot повідомляє, що після вибухів почалася пожежа, до НПЗ поїхали кілька машин МНС.

  • У російському Міноборони заявили про нібито збиття 22 дронів над п’ятьма областями у ніч проти 28 лютого. У аеропорту Шереметьєво вводили план "Килим"
Теги:
Новини
Росія
нафта
безпілотник
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