РосЗМІ пишуть про вибухи на НПЗ в Уфі: нібито почалася пожежа

Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

Як зазначає Mash, місцеві жителі нібито чули два вибухи на нафтопереробному заводі "Оргсинтез". Перед цим нібито літали БПЛА.

Telegram-канал Shot повідомляє, що після вибухів почалася пожежа, до НПЗ поїхали кілька машин МНС.