РосЗМІ пишуть про вибухи на НПЗ в Уфі: нібито почалася пожежа
У ніч проти 3 березня у Росії заявили про вибухи на нафтопереробному заводі в Уфі. Перед цим місцеві чули нібито звуки безпілотника
Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.
Як зазначає Mash, місцеві жителі нібито чули два вибухи на нафтопереробному заводі "Оргсинтез". Перед цим нібито літали БПЛА.
Telegram-канал Shot повідомляє, що після вибухів почалася пожежа, до НПЗ поїхали кілька машин МНС.
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