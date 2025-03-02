Макрон озвучив свій план для України: кілька тижнів перемовин, перемир'я на місяць, а потім введення миротворців
В інтерв'ю паризькій газеті Le Figaro французький президент Емманюель Макрон поділився деталями власного бачення шляху припинення російського-української війни
Матеріал з'явився на сайті видання вже після завершення ввечері у неділю, 2 березня 2025 року, Лондонського безпекового саміту, на якому за участю Канади та Туреччини обговорювалася оборона країн Європи й подальша допомога Україні за умов зміни зовнішньополітичного курсу США. Як стверджують автори, розмова з Макроном відбулася ще до його вильоту на саміт. Основні думки з інтерв'ю публікує портал суспільного мовлення FranceInfo.
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