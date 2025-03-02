Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Макрон озвучив свій план для України: кілька тижнів перемовин, перемир'я на місяць, а потім введення миротворців

Макрон озвучив свій план для України: кілька тижнів перемовин, перемир'я на місяць, а потім введення миротворців

Анатолій Буряк
2 березня, 2025 неділя
22:57
Війна з Росією термінова новина, 2023-2024

В інтерв'ю паризькій газеті Le Figaro французький президент Емманюель Макрон поділився деталями власного бачення шляху припинення російського-української війни

Зміст

Матеріал з'явився на сайті видання вже після завершення ввечері у неділю, 2 березня 2025 року, Лондонського безпекового саміту, на якому за участю Канади та Туреччини обговорювалася оборона країн Європи й подальша допомога Україні за умов зміни зовнішньополітичного курсу США. Як стверджують автори, розмова з Макроном відбулася ще до його вильоту на саміт. Основні думки з інтерв'ю публікує портал суспільного мовлення FranceInfo.

 

Новина доповнюється

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Франція
Емманюель Макрон
переговори з РФ
Читайте також:
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Автор Ірена Моляр
27 лютого, 2025 четвер
"Це масштаб килимового бомбардування": Defense Express про плани РФ збільшити виробництво КАБів
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
1 березня, 2025 субота
Рютте та Дуда закликали Зеленського відновити відносини з Трампом
Ілля Богданов
Автор Юлія Лаврук
28 лютого, 2025 п'ятниця
Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 березня
23:08
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну дронами: у Харкові внаслідок удару БПЛА по багатоповерхівці є постраждалі
23:06
на фото: Майк Джонсон
Спікер Палати представників США Джонсон: або Зеленський з вдячністю повернеться до перемовин, або "хтось інший має очолити країну"
22:44
Оновлено
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
З початку доби на фронті відбулося 97 боїв: Сили оборони відбили найбільше атак на Курщині
22:28
саміт у Лондоні
В Офісі президента розповіли, з чого має початися перемир'я між Україною та РФ
22:22
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Колос" через автогол програв "Вересу": результати й розклад 19-го туру УПЛ
22:01
Оновлено
Про що відносно України домовилися на Лондонському саміті: пояснює Кір Стармер
22:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
"Французи вірять, що у них вийде": журналістка Лазарєва про миротворців в Україні
21:50
Огляд
вибух термобаричних боєприпасів
Пожежа під Москвою, десятки вибухів у Краснодарському краї і "бавовна" у тимчасово окупованому Маріуполі: де у ворога вибухало та палало цього тижня
21:39
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Ми всі недооцінили європейців, - дипломат Пристайко
21:24
Урсула фон дер Ляєн
Європа має терміново переозброїтися, готуватися до найгіршого й перетворити Україну на "сталевого дикобраза", - Фон дер Ляєн
21:09
Каш Патель
Директор ФБР Патель попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів", відправлені Україні
20:55
світло
В Україні 3 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу
20:47
Україна - США, конгрес
США не дадуть грошей Україні, якщо вона не буде прагнути "миру", - міністр торгівлі США Лютнік
20:40
Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III
20:26
Папа Римський, Папа Франциск
Стан Папи Франциска стабілізувався, але прогноз залишається "все ще обережним"
20:13
Оновлено
Кір Стармер
Британія виділить Україні кошти на закупівлю 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM та пускових установок до них
20:08
безпілотник, дрон
Росіяни атакували з БПЛА цивільне авто на Херсонщині, загинула жінка
20:06
OPINION
Хитромудрий Трамп, який прагне сам себе перехитрувати
19:16
Оновлено
Стармер перепросив у лідерів Балтійських країн, що їх не запросили на саміт у Лондоні
19:02
Ексклюзив
ЗСУ дрон
"Технологічний пиріг": воєнний оглядач Пехньо пояснив успіх ЗСУ під Покровськом
18:58
Дональд Трамп
Всупереч позиції Трампа більшість його виборців підтримує Україну: дослідження Razom for Ukraine
18:55
Оновлено
біткоїн
Трамп створить крипторезерв США: які валюти туди буде включено
18:47
Інтерв’ю
Путін та Трамп на російських сувенірах
Путін не збирається йти на перемир’я і використовує Трампа по максимуму, - Фейгін
18:00
OPINION
А звідки тоді Трамп?
17:58
Оновлено
Наслідки "прильоту" по житловій забудові у Запоріжжі (01.03.2025)
Атака РФ по Запоріжжю 1 березня: кількість постраждалих збільшилася до двох
17:27
Інтерв’ю
Кір Стармер та Емманюель Макрон
Європа досі обговорює фінансове питання допомоги Україні, але гроші не вирішують проблеми безпеки, - британський експерт Грант
17:23
Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі
Умєров зустрівся з британським держсекретарем з питань оборони Гілі: говорили про збільшення військової допомоги Україні
17:09
Ексклюзив
Кір Стармер і Володимир Зеленський
"Зможемо знову відкрити наш діалог із США": міжнародник Желіховський про спільний мирний план України з Великою Британією та Францією
16:38
Дональд Туск
Туск: Європа має зрозуміти свою силу, бо зараз 500 млн європейців просять 300 млн американців захистити їх від 140 млн росіян
16:31
ППО
Протягом тижня ППО збила у небі над Україною 1023 цілі
16:31
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Трамп поважає людей, які можуть дати здачі": експерт-міжнародник Дубовик про скандал у Білому домі
16:16
медики
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини медициною керують надіслані з РФ "міністри", у лікарнях місця - лише для поранених окупантів: інформація від партизан
16:11
Ексклюзив
Акція з вимогою визволення полону бійців "Азову" та журналіста Дмитра Хилюка
На акції FreeAzov у Києві нагадали про журналіста Дмитра Хилюка, який вже три роки у російському полоні
16:03
OPINION
Як Україні та ЄС розіграти партію у трикутнику Кіссінджера
15:44
Маттіас Варніг
Друг Путіна зі Штазі пропонує команді Трампа перезапустити разом з росіянами "Північний потік-2", щоб отримувати гроші "просто так", - Financial Times
15:26
кава еспресо
"Американо" на "Канадіано": канадські кав’ярні почали змінювати назву напою на знак протесту проти політики Трампа
14:41
Оновлено
Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: є загибла жінка і 10 поранених
14:30
Джастін Трюдо
Трюдо прибув на саміт у Лондоні, де обговорюватиметься допомога Україні без США
14:23
Оновлено
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС через окуповані території: МЗС України направило ноту протесту керівництву
14:00
OPINION
Трамп має пропозицію від Путіна заробити сотні мільярдів на торгівлі з Росією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV