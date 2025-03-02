Європа має терміново переозброїтися, готуватися до найгіршого й перетворити Україну на "сталевого дикобраза", - Фон дер Ляєн
Європейський Союз повинен терміново переозброїтися і допомогти Україні перетворитися на "сталевого дикобраза", який буде "неперетравлюваним для майбутніх загарбників"
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Euronews.
За її словами, ЄС має допомогти Україні перетворитися на "сталевого дикобраза", який виявиться "неперетравлюваним для майбутніх загарбників", таких як Росія: "Ми повинні поставити Україну в сильну позицію".
Фон дер Ляєн наголосила, що Україна повинна мати "засоби для зміцнення і посилення себе" і забезпечити своє "економічне виживання і військову стійкість" у короткостроковій і довгостроковій перспективі.
Ці засоби, за її словами, повинні включати постійну фінансову і військову підтримку з боку союзників і всеосяжні гарантії безпеки, щоб захистити потенційну мирну угоду з Росією.
"Ми справді повинні зробити значні кроки. Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період. Це необхідно для безпеки Європейського союзу. І нам потрібно (...) готуватися до найгіршого", - сказала фон дер Ляєн.
- Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом Європейського Союзу раніше, ніж 2030 року.
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