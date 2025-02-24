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Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС раніше 2030 року, - фон дер Ляєн

Ксенія Золотова
24 лютого, 2025 понедiлок
17:53
Суспільство Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом Європейського Союзу раніше, ніж 2030 року

Зміст

Про це вона сказала на зустрічі Володимира Зеленського та високих іноземних гостей з представниками ЗМІ.

Фон дер Ляєн зауважила, що якщо встановити конкретну дату вступу України до ЄС, тоді інші країни-кандидати можуть попросити зробити аналогічно. 

"Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС навіть раніше ніж 2030 року. Тож давайте працювати, зберігати той темп", - зазначила президентка Єврокомісії.

  • Президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до Євросоюзу. Він вважає, що прийняти країну до ЄС можна 1 січня 2030 року.
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
Європейська комісія
Урсула фон дер Ляєн
Світ про Україну
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