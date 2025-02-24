Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС раніше 2030 року, - фон дер Ляєн

Про це вона сказала на зустрічі Володимира Зеленського та високих іноземних гостей з представниками ЗМІ.

Фон дер Ляєн зауважила, що якщо встановити конкретну дату вступу України до ЄС, тоді інші країни-кандидати можуть попросити зробити аналогічно.

"Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС навіть раніше ніж 2030 року. Тож давайте працювати, зберігати той темп", - зазначила президентка Єврокомісії.