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"Пропоную дату 1 січня 2030 року": Науседа зазначив, що варто прискорити вступ України до ЄС 

Олена Будько
24 лютого, 2025 понедiлок
12:17
Війна з Росією Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до Євросоюзу. Він вважає, що прийняти країну до ЄС можна 1 січня 2030 року

Зміст

Про це Науседа сказав під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", що відбувається в Києві у понеділок, 24 лютого.

Гітанас Науседа озвучив низку пропозицій для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. Однією з них він назвав пришвидшення вступу України до Євросоюзу.

"Ми маємо прискорити вступ України до ЄС. Пропоную дату 1 січня 2030 року. Відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів. Зробімо шлях до ЄС невідворотним", – сказав президент Литви.

Науседа зауважив, що  настав час лідерства, тож Європа має взяти на себе відповідальність за свою безпеку, а безпека Європи безпосередньо залежить від безпеки в Україні. 

Також Науседа наголосив, що членство України в НАТО є найбільш ефективним і найдешевшим варіантом гарантій безпеки. Тож вступ до Альянсу має залишатися на столі, щоб посилити переговорну спроможність України

Також Науседа озвучив такі пропозиції: 

По-перше, невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема системами ППО та спроможностями завдавати ударів на далеку відстань. 

"Крім того, маємо переконатися, що немає обмежень на застосування цієї зброї. Литва забезпечить додаткові системи ППО, як ми домовлялися", – додав він.

Також президент Литви наголосив на важливості інвестувати в ОПК України й забезпечувати спільне виробництво з Україною, адже потенціал є великим, а це надасть додаткових військових спроможностей.

Наступна пропозиція - розширити програми підготовки для ЗСУ і посилити їхню військову готовність, бойову ефективність і подальшу інтеграцію з силами НАТО. Науседа запропонував провести також ці навчання на території України

"Ми будемо надавати військову техніку і навчання для підрозділів рівня бригада. Ми маємо забезпечити подальше забезпечення військових потреб України. Для цього надаватимемо 25% ВВП на військову підтримку України", – додав він.

  • У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбувається саміт "Підтримуй Україну" (Support Ukraine). У ньому беруть участь лідери країн-партнерів: обговорюють мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.  
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
Литва
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