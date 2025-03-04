Ердоган заявив, що рішення про припинення війни не можна прийняти без України й РФ
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що шлях до миру лежить через переговорний процес: рішення про припинення війни не можна прийняти без України й РФ
Про це інформує Ege Postası.
Ердоган підкреслив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
"Ми вважаємо, що можливе рішення (про мир, - ред.) не може бути ні без Росії, ні без України. Ми прагнемо знайти рішення кризи, не підливаючи масла у вогонь", - сказав він.
Президент Туреччини зазначив, що переговори та компроміс можливі, попри умови війни й додав, що "ми разом є свідками того, наскільки реалістичними й точними є ці підходи".
"Тривалий мир можливий лише через справедливий і гідний мир. Шлях до цього лежить через переговорний процес, в якому представлені обидві сторони. Ми сподіваємося, що кожен і всі сторони усвідомлять, що наш регіон просякнутий кров'ю, конфліктами і сльозами. Я хотів би висловити свою готовність надати всіляку підтримку, включаючи проведення переговорів, щоб жодна невинна людина не загинула", - підсумував він.
Ердоган додав, що європейська безпека без Туреччини немислима.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 28 лютого провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на тему російсько-української війни.
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