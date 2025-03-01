Стармер провів розмову з Ердоганом: обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 28 лютого провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на тему російсько-української війни. Глава британського уряду запросив турецького лідера на екстрений саміт щодо України в Лондоні
Про це йдеться на сайті британського уряду.
"Прем'єр-міністр розповів про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки", - розповіли в канцелярії Стармера.
Там зазначили, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".
"Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана, - ред.) в цих переговорах", - йдеться в повідомленні уряду Британії.
Також на Данунінг-стріт додали, що лідери домовилися підтримувати зв'язок.
- Прем'єр Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та понад десяток інших європейських лідерів у Лондоні 2 березня, щоб обговорити гарантії безпеки для Києва в разі припинення вогню з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе