Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Стармер провів розмову з Ердоганом: обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Стармер провів розмову з Ердоганом: обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Світлана Кравченко
1 березня, 2025 субота
07:34
Світ Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 28 лютого провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на тему російсько-української війни. Глава британського уряду запросив турецького лідера на екстрений саміт щодо України в Лондоні

Зміст

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Прем'єр-міністр розповів про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки", - розповіли в канцелярії Стармера.

Там зазначили, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".

"Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана, - ред.) в цих переговорах", - йдеться в повідомленні уряду Британії.

Також на Данунінг-стріт додали, що лідери домовилися підтримувати зв'язок.

  • Прем'єр Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та понад десяток інших європейських лідерів у Лондоні 2 березня, щоб обговорити гарантії безпеки для Києва в разі припинення вогню з Росією.
Теги:
Новини
Україна
Туреччина
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Велика Британiя
Читайте також:
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Автор Ірена Моляр
27 лютого, 2025 четвер
"Це масштаб килимового бомбардування": Defense Express про плани РФ збільшити виробництво КАБів
Стів Віткофф
Автор Оксана Ліховід
26 лютого, 2025 середа
Невипадково у перемовинах між РФ та США з'явився пан Віткофф, - дипломат Чалий
Трамп і Стармер
Автор Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
Прем'єр Британії Стармер зустрівся з Трампом: перші заяви
Київ
-0.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 березня
08:47
Огляд
Секс посполитий, коротка мова й угода з собою – 5 книг, де вчать особистого життя
08:37
ППО
Сили ППО за ніч знищили 104 зі 154 російських БПЛА
08:28
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
08:28
Італія
Італія виділяє €13 млн на підтримку енергетики України
08:17
Херсонська область
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині з артилерії та атакували безпілотниками, є постраждалі
08:08
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 91 боєзіткнення: Сили оборони відбили 26 атак РФ на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося
07:07
втрати окупантів
Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів
06:34
Південна Корея
Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю на тлі посилення зв'язків Росії з КНДР, - ISW
06:24
США Ізраїль
США екстрено передадуть Ізраїлю зброю на $3 млрд
05:03
Марко Рубіо
"Перетворив зустріч на фіаско": Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити після суперечки у Білому домі
04:16
Оновлено
РФ в ніч на 1 березня запустила БПЛА по Україні: в Одесі є загибла людина, Харків під масованим ударом
03:47
нафта
Імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого рівня з січня 2023, - Bloomberg
03:03
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський дав інтерв'ю після сварки з Трампом: основні заяви
02:42
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії закликала провести саміт за участі США та країн ЄС
02:35
Оновлено
Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі
02:00
Оновлено
Дональд Трамп
Зеленський має заявити, що готовий укласти мир для повернення до переговорів, - Трамп
01:33
Володимир Зеленський
Зеленський про суперечку в Білому домі: певні речі варто обговорювати без камер
00:32
Віталій Портников
Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников
00:20
Дональд Трамп
Адміністрація Трампа розглядає припинення військової допомоги Україні, - WP
00:15
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський покинув Білий дім після суперечки з Трампом. Він подякував президенту США за візит
2025, п'ятниця
28 лютого
23:06
Орбан про суперечку в Білому домі: "Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир"
22:58
Ліндсі Грем
Зеленському треба подати у відставку або змінитись, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем
22:41
Ексклюзив
Зустріч Зеленського і Трампа
До змісту слів Зеленського немає жодних питань, є питання до подачі, - журналіст Мокрик про сварку з Трампом
22:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Це обернулося для нас дипломатичним вибухом, але є й позитивна річ: дипломат Хара про зустріч Зеленського з Трампом
22:05
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Мені соромно за поведінку Трампа та Венса": професор Айзенберг про зустріч з Зеленським
22:05
Прапор США
Держдеп США припинив підтримку з відновлення енергомережі України, - NBC
21:53
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Візит Зеленського до США. Головне
21:26
Зеленський приїде до Лондона для подальших переговорів, - ЗМІ
21:25
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос
21:09
Україна - США, конгрес
Підписання угоди про рідкісні метали скасовано
20:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Україні планують виробляти ракети до ЗРК Nasams, окупанти перетнули кордон на Сумщині. Колонка Сергія Згурця
20:18
Анонс
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Ворскла" забрала очки в "Динамо": результати й розклад 19-го туру УПЛ
20:07
OPINION
Угода про копалини традиційна для американської політики
20:05
"Тінь від води": у Києві презентували мистецький проєкт, присвячений Криму
19:59
Дональд Трамп
"Ми на межі Третьої світової – ви не можете з цим гратися": у Зеленського, Трампа і Венса виникла суперечка
19:37
Дональд Трамп
"Я посередині, за обидві сторони": Трамп заявив, що він хоче закінчити війну в Україні
19:35
Зустріч Зеленського і Трампа
Україна і Росія мають зустрітись і сісти за стіл перемовин, - Зеленський
19:03
Огляд
Фанфари
І знову "Субстанція" і "Конклав": що подивитися на вихідних
18:54
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з американськими сенаторами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV