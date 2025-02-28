У Лондоні представники 18 європейських країн обговорять мирну угоду для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що представники 18 європейських держав зберуться в Лондоні обговорити мирну угоду для України
Про це інформує The Guardian.
Під час спільної з Трампом пресконференції в Білому домі в четвер, 27 лютого, Стармер сказав, що у Лондоні представники 18 європейських країн обговорять мирну угоду для України й це має бути угода, "яка буде міцною".
"І сьогодні ми говорили про угоду, про те, що це буде довготривала угода, і, виходячи з цього, наші команди тепер будуть детально говорити", - додав Стармер.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну війська для миротворчої місії.
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