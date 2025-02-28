Про це інформує The Guardian.

Під час спільної з Трампом пресконференції в Білому домі в четвер, 27 лютого, Стармер сказав, що у Лондоні представники 18 європейських країн обговорять мирну угоду для України й це має бути угода, "яка буде міцною".

"І сьогодні ми говорили про угоду, про те, що це буде довготривала угода, і, виходячи з цього, наші команди тепер будуть детально говорити", - додав Стармер.