Велика Британія готова відправити війська та літаки до України, щоб підтримати ймовірну мирну угоду, - Стармер

Про це він повідомив на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками. Тому що це єдиний спосіб, за якого мир триватиме", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, вже 18 країн долучається до процесу обговорення можливої миротворчої місії в Україні.

"Сполучене Королівство відіграватиме повну роль у забезпеченні угоди, якщо вона буде укладена. А ми сподіваємося, що угода в Україні буде укладена, і повинна буде дотримуватися", - підсумував Стармер.

27 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер у контексті війни РФ проти України заявив, що не може бути миру, який нагородить агресора. Трамп заявив, що якщо угоду про мир не вдасться укласти швидко, то її можуть взагалі не підписати.



