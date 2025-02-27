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Якщо це не відбудеться швидко, це може взагалі не відбутися, - Трамп про мир в Україні

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
23:06
Новини Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у четвер, 27 лютого, заявив, що якщо угоду про мир в Україні не вдасться укласти швидко, то її можуть взагалі не підписати

Зміст

Про це Трамп сказав під час пресконференції з прем'єром Британії, трансляцію передавав Голос Америки. 

"У нас немає причин турбуватися, бо я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир. Я сподіваюся, що це (підписання угоди про мир, - ред.) швидко відбудеться. Якщо це не відбудеться швидко, це може не відбутися ніколи", - сказав він. 

Трамп додав, що не хоче, щоб "солдатів вбивали" і не хоче "платити за це мільярдів доларів". Він додав, що війна є безглуздою і не мала б починатися узагалі. 

  • 27 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. 
  • Стармер у контексті війни РФ проти України заявив, що не може бути миру, який нагородить агресора. 
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