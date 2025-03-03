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Головна Світ Зеленський вліз в міжпартійні розборки, - публіцист Панич припустив, чому Венс "вибухнув" під час розмови в Овальному кабінеті
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Зеленський вліз в міжпартійні розборки, - публіцист Панич припустив, чому Венс "вибухнув" під час розмови в Овальному кабінеті

Марина Клюєва
3 березня, 2025 понедiлок
22:50
Світ віце-президент США Джей Ді Венс

Філософ, перекладач та громадський діяч Олексій Панич зазначив, що кожна критика Трампа з вуст Зеленського - це підігрування демократам

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вам скажу, чому Венс так вибухнув і згадав про Хантера Байдена, про цей ноутбук і про все. Дуже проста причина. Ми просто не дивимося на це очима Венса. Кожна критика Трампа з вуст Зеленського - це підігрування демократам. Ось перше, що бачить Венс", - сказав він. 

Олексій Панич вважає, що президент України таким чином вліз у політичні суперечки в Сполучених Штатах. 

"Тобто кожен раз, коли Зеленський сперечається з Трампом, Зеленський грає за демократів проти Трампа. Він підіграє політичним противникам Трампа, так як Зеленський це вже робив раніше. Ось чому Венс згадав про Пенсильванію. Ну дуже просто. Зеленський не бажаючи того вліз в міжпартійні розборки", - вважає публіцист.

Суперечка в Овальному кабінеті

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. 

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".

Згодом колишній президент Польщі Лех Валенса написав спільний лист з експолітвʼязнями президенту США Дональду Трампу, у якому вони назвали образливими очікування Вашингтона щодо прояву вдячності за матеріальну допомогу Україні, нагадавши про Будапештський меморандум 1994 року.

3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє природу сварки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Він впевнений, що "ця ситуація мине".

Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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