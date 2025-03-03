Зеленський заявив, що знає причину конфлікту в Овальному кабінеті

Про це він сказав під час спілкування з пресою в Лондоні.

"Я не хочу обговорювати, що відбулося. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде, попереду більш важливі речі, і якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат", - зазначив Зеленський.

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За його словами, він розуміє природу цього інциденту. Президент підкреслив, що хоче від союзників, зокрема американських, конструктивного діалогу і щоб ті пам'ятали, хто є агресором.

Суперечка в Овальному кабінеті

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".

Згодом колишній президент Польщі Лех Валенса написав спільний лист з експолітвʼязнями президенту США Дональду Трампу, у якому вони назвали образливими очікування Вашингтона щодо прояву вдячності за матеріальну допомогу Україні, нагадавши про Будапештський меморандум 1994 року.