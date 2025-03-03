"Вдячність належить українським солдатам": Лех Валенса й дисиденти часів "Солідарності" написали листа Трампу

Відповідний лист Валенса оприлюднив у facebook.

"Звіт про вашу розмову з президентом України Володимиром Зеленським ми спостерігали з жахом і огидою. Ваші очікування щодо прояву поваги та вдячності за матеріальну допомогу, надану Сполученими Штатами Україні, яка воює з Росією, ми вважаємо образливими. Вдячність належить героїчним українським солдатам, які проливають кров на захист цінностей вільного світу. Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті в ім'я цих цінностей і незалежності своєї Батьківщини, яку атакувала путінська Росія. Ми не розуміємо, як лідер держави, яка є символом вільного світу, може цього не бачити", - звернулись Валенса й колишні польські політвʼязні до Трампа.

Підписанти висловили переляк тим, що атмосфера тієї розмови в Овальному кабінеті нагадала ту, яку вони памʼятають з допитів Службою безпеки та з залів судових засідань у комуністичних судах.

"Прокурори та судді на замовлення всемогутньої комуністичної політичної поліції також пояснили нам, що вони мають у руках всі карти, а в нас жодної. Вони вимагали від нас припинити діяльність, стверджуючи, що через нас страждають тисячі невинних людей", - пише Валенса.

Він додав: підписантів позбавили свободи, оскільки вони не виявили вдячності тодішній владі, і Трамп у Білому домі ставився аналогічно до Зеленського.

"Історія 20-го століття показує, що кожного разу, коли Сполучені Штати хотіли тримати дистанцію від демократичних цінностей і своїх європейських союзників, це закінчувалося загрозою для них самих", - зазначив Валенса, акцентувавши, що це зрозуміла низка колишніх американських лідерів.

"Пане президенте, матеріальна допомога - військова та фінансова - не може бути еквівалентом крові, пролитої в ім'я незалежності та свободи України, Європи, а також усього вільного світу. Людське життя безцінне, його цінність неможливо виміряти грошима. Вдячність належить тим, хто приносить жертву крові та свободи... Ми закликаємо Сполучені Штати виконати гарантії, які вони надали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, в якому прямо було записано зобов'язання захищати непорушність кордонів України в обмін на повернення нею своїх запасів ядерної зброї", - йдеться в листі.

Колишні президент і політвʼязні Польщі наголосили: зазначені гарантії є безумовними й "немає жодного слова про те, щоб розглядати таку допомогу як економічну торгівлю".

Суперечка в Овальному кабінеті