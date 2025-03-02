"Трамп поважає людей, які можуть дати здачі": експерт-міжнародник Дубовик про скандал у Білому домі

Таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик в етері Еспресо.

Якщо для відновлення відносин з нинішньою адміністрацією США необхідно, щоб Володимир Зеленський формально вибачився, то це створює проблему. Причому не тільки з погляду моралі, гонору чи честі президента України, а й з огляду на загальну позицію нашої держави, вважає експерт.

"Останнім часом Зеленський показав себе як лідер, здатний витримувати тиск і захищати українські інтереси. Наприклад, він досяг змін в угоді про мінерали на користь України, а також намагався чітко пояснити українську позицію у Білому домі. Якщо ж зараз він обере шлях вибачень за свою поведінку під час розмови з Трампом, це відразу послабить його позиції перед президентом США. Дональд Трамп поважає тих, хто здатен дати відсіч. Київ безумовно має працювати над відновленням відносин із адміністрацією США, але важливо обрати правильну стратегію", - зазначив він.

Україна може запропонувати власний мирний план, вигідний для нашої держави. Проте він навряд чи справить враження на Трампа, оскільки його бачення світу відрізняється від традиційного підходу до міжнародної безпеки. Для Трампа питання безпеки Європи не є важливим.

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"Київ може представити США свій план у форматі економічно вигідних угод. Натомість, великої надії, що це спрацює з Трампом, у мене немає. В принципі, доля, яка спіткала угоду про мінерали, може спіткати і всі угоди. Ми пішли на зустріч Трампу, зробили йому велику послугу, він дуже хотів підписати цю угоду. Хоча нам вона не потрібна взагалі, ми погодились. Але що трапилось? Засідка, пастка, в яку затягнули Зеленського. Він цього не очікував. Вони планували принизити його публічно. І для цього не випускали пресу з кімнати. Тому цей шлях не працює", - зауважив Дубовик.

У США хочуть помститися Зеленському за те, що він непоступливий, що він весь час говорить про українські інтереси, про гарантії безпеки.

"Трамп каже: "Давайте припинення вогню, навіщо ви про свої гарантії безпеки говорити? Гарантії безпеки - це 2% від цього плану. А ви все кажете про гарантії безпеки". Тому тут просто розходяться наші інтереси", - додав він.

Дубовик вважає, що діалог не припинено. Це просто гра, маневр з американського боку, поставити Зеленського в незручне становище, показати, що його позиції слабкі.

"Як каже Трамп, немає козирів, з якими можна грати. Але нам треба показати, що козирі є. Тому діалог буде продовжено. Чи буде він успішний? Можливо, що ні, бо американці мають іншу картину бачення довгої мирної угоди, ніж ми", - резюмував експерт-міжнародник.

Що передувало

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

Прессекретарка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент Польщі Анджей Дуда закликали президента України Володимира Зеленського відновити свої відносини з Дональдом Трампом.

Зеленський згодом дав інтерв'ю американському телеканалу, під час якого, зокрема, прокоментував ситуацію з Трампом.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський має перепросити за те, що розмова з Трампом та Джей Ді Венсом переросла у суперечку.