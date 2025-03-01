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Ексклюзив

"Це пастка для Зеленського": віцепрезидентка СКУ про стурбованість української громади в США після розмови президентів

Тетяна Нижник
1 березня, 2025 субота
10:17
Світ Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Більшість журналістів і американське телебачення виражають шок і сильну критику на адресу Трампа та особливо віцепрезидента Джей Ді Венса

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Про це розповіла віцепрезидентка Світового Конґресу Українців (СКУ) в Північній Америці, віцепрезидентка Українського Конґресового Комітету Америки (УККА), голова Києво-Могилянськоі фундаціі в США Марта Фаріон в етері "Еспресо".

"Люди вважають, що це був шантаж, і президент Трамп не хотів зустрічатися та підписувати якийсь договір. Тому створили ситуацію, щоб виникла сварка. Дії Венса були абсолютно провокаційними, це була пастка для Зеленського. Під час інтерв'ю у Чикаго на телебаченні ми зауважили, що візит почався з публічної конференції, що не є правильно. Зеленський приїхав, щоб підписати договір або принаймні обговорити взаємну користь мінералів, копалень тощо. Але замість того, щоб спочатку обговорити справу, можливо готувати до підпису, вони почали з публічної прес-конференції", - зазначила вона.

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Зеленський дуже добре виступив на телеканалі Fox News, який підтримує Трампа і його частину партії. Втім, українська громада в Америці дуже стурбована після розмови президентів.

"Люди телефонують один одному, коментують. Багато українців голосували за Трампа, і тепер цікаво дізнатися їхню реакцію на всі ці події та його слова. Коли я виступала проти нього під час кампанії, деякі українці були незадоволені. Але знайомі американці сьогодні дзвонили мені і вибачалися, їм було дуже неприємно", - розповіла Фаріон.

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Сьогодні Європа повинна взяти на себе більше обов'язків і переорганізуватися, адже для неї також існує величезна небезпека.

"Всі провідники європейських держав стали на бік Зеленського. Всі у шоці від такого брехливого рівня дій. Хоча Трамп ще під час своєї кампанії говорив, що як тільки його оберуть, він стане диктатором. Люди сміялися, казали, що це неможливо, але бачимо, що так і сталося. Відносини між президентом Америки і президентом Росії дивні. Про це говорять всі журналісти у США. Щодо російського кореспондента, який нібито прийшов без дозволу, думаю, його запросили. Попри все, Україні треба готуватися до співпраці з Європою", - додала Фаріон.

  • 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".
  • Трамп заявив, що для повернення до переговорів лідер України Володимир Зеленський повинен сказати, що готовий укласти мир.

 

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