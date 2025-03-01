Голова НАТО Рютте закликав Зеленського відновити відносини з Трампом
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав президента України Володимира Зеленського відновити свої відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією президента США
Про це повідомляє "CGTN America".
"Я сказав Зеленському, що ви повинні знайти спосіб відновити свої відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією США", - заявив Рютте.
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Що передувало
28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.
Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
Прессекретарка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.
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