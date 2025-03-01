Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Голова НАТО Рютте закликав Зеленського відновити відносини з Трампом

Голова НАТО Рютте закликав Зеленського відновити відносини з Трампом

Ксенія Золотова
1 березня, 2025 субота
17:40
Війна з Росією Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав президента України Володимира Зеленського відновити свої відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією президента США

Зміст

Про це повідомляє "CGTN America".

"Я сказав Зеленському, що ви повинні знайти спосіб відновити свої відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією США", - заявив Рютте.

Читайте також: Вимоги Трампа: для повернення до перемовин Зеленському треба не засуджувати Путіна, а заявити про готовність укласти мир

Що передувало

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. 

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

Прессекретарка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.

Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
НАТО
США
Світ про Україну
Марк Рютте
Читайте також:
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
Автор Ольга Бабишена
1 березня, 2025 субота
Речниця Білого дому про військову допомогу Україні: "Ми більше не збираємося виписувати порожні чеки на дуже далеку війну"
Чехія
Автор Юлія Лаврук
28 лютого, 2025 п'ятниця
У Празі водій вигнав з трамвая родину українців з дитиною та вдарив чоловіка: мер і МВС відреагували
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Автор Ірена Моляр
27 лютого, 2025 четвер
"Це масштаб килимового бомбардування": Defense Express про плани РФ збільшити виробництво КАБів
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 березня
18:08
OPINION
Трамп vs Зеленський: провокатори досягли свого
18:04
у Брюсселі закрили завод Audi
У Брюсселі закрили завод Audi: без роботи залишились 3 тис. працівників
18:00
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Лівий берег" здолав "Чорноморця": результати й розклад 19-го туру УПЛ
17:47
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Україна опинилася на вістрі переговорів між ЄС та США, - політичний експерт Денисенко
17:32
Загиблий 27 лютого 2025 року на Дніпропетровщині християнський служитель Роман Григурко
На Дніпропетровщині росіяни вбили FPV-дроном християнського служителя, що опікувався реабілітаційним центром
17:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Є перелік озброєння, яке буде замінити важко: Згурець щодо можливого припинення військової допомоги США
17:00
Ексклюзив
Снаряди 155-мм
Ймовірно, Трампу буде складно зупинити вже запущені процеси щодо постачання боєприпасів, - Грант
16:59
Вареники
Пекти налисники на Масницю українці почали за Хрущова та Брежнєва: пояснюють черкаські етнологи
16:35
міністр економіки Німеччини Роберт Хабек
Міністр економіки Німеччини Хабек закликав надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд
16:23
На фронті з початку доби відбулося 57 боїв: росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Удар у спину від тисячолітнього партнера
15:49
Віктор Орбан
Орбан закликав ЄС почати "прямі дискусії з РФ" про припинення вогню в Україні, – Bloomberg
15:26
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський зробив дві помилки: американський політолог Мотиль про суперечку в Овальному кабінеті
15:02
Ексклюзив
НАТО, Трамп
В Конгресі навіть прихильники Трампа напевне будуть проти його політики щодо послаблення НАТО, - британський експерт Грант
15:01
Volkswagen
Volkswagen відкличе понад 60 тис. автомобілів у США через несправність
14:49
Володимир Зеленський
CNN порахувало, скільки разів Зеленський дякував США за підтримку України
14:47
Огляд
Олександр Усик
В Усика проблеми, а Лунін - герой "Реала": головні новини українського спорту за тиждень
14:32
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Прем'єр Норвегії хоче збільшити фінансову підтримку України
14:29
Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, горіла багатоповерхівка
14:13
Оновлено
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
Речниця Білого дому про військову допомогу Україні: "Ми більше не збираємося виписувати порожні чеки на дуже далеку війну"
14:09
Ексклюзив
Марк Фейгін
Можна вже точно сказати, що зв’язок між новою адміністрацією США і Кремлем є досить стійким, - Фейгін
14:04
OPINION
Трамп і Венс опустили в чан з лайном самих себе
13:50
Зарізав через ревнощі до жінки: у Києві затримали ймовірного вбивцю чоловіка, тіло якого знайшли на трамвайних коліях поблизу площі Шевченка
13:48
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Лондона на Європейський оборонний саміт
13:22
Замість штурмів – бомбардування: Міноборони заявило, що в лютому РФ посилила авіаційні атаки
13:14
Країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на саміт щодо України в Лондоні, - Sky News
12:50
діти пораненя лікарня
У селі на Херсонщині росіяни важко поранили 11-річну дитину
12:19
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 березня: скільки коштує євро та долар
12:16
У лютому Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки
12:04
Ексклюзив
Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
12:03
OPINION
Стосунки з Трампом: не драматизуймо
12:01
погода
Рвучкий вітер, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 2 березня від Наталки Діденко
11:54
Володимир Зеленський
Зеленський провів зустріч з українською громадою у Вашингтоні
11:40
Папа Франциск
У Папи Франциска стався ізольований бронхоспазм, йому проводили вентиляцію легенів
11:08
Мексика
Очільник Пентагону Хегсет пригрозив військовими діями США всередині Мексики, якщо країна не ліквідує наркокартелі
10:53
окупанти орки танк рф
Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного на Сумщині, - DeepState
10:38
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині з артилерії та атакували безпілотниками, є постраждалі
10:17
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Це пастка для Зеленського": віцепрезидентка СКУ про стурбованість української громади в США після розмови президентів
10:15
У Маріуполі підірвали автівку з окупантом: він у реанімації, - ГУР
10:00
OPINION
Трамп і Зеленський. Дуже попередні висновки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV