"Перетворив зустріч на фіаско": Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити після суперечки у Білому домі

Про це Рубіо сказав в інтерв'ю CNN.

Держсекретар США закликав Зеленського "перепросити за те, що перетворив цю зустріч на фіаско для нього".

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно - а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя - ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, не хоче", - сказав він.

Рубіо також висловив невдоволення тоном, яким Зеленський говорив з віцепрезидентом під час зустрічі. Він вважає, що після цього зустріч "зійшла з рейок".

"Цей активний, відкритий підрив зусиль, спрямованих на досягнення миру, глибоко розчаровує всіх, хто був залучений до комунікації з ним до сьогоднішнього дня, і я думаю, що він повинен просити вибачення за те, що витратив наш час на зустріч, яка повинна була закінчитися саме так", - сказав він.

Рубіо зазначив, що позиція Трампа щодо Путіна залишається "довіряти, але перевіряти" і додав, що зараз передчасно говорити про те, чи зустрінуться Трамп, Путін і Зеленський для мирних переговорів: "Попереду ще багато роботи, перш ніж ми дійдемо до цього. Це складна війна, яка має причини, що сягають корінням у багато років, і в ній багато чого треба з'ясувати. Багато було інвестовано з обох сторін".