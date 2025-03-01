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"Перетворив зустріч на фіаско": Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити після суперечки у Білому домі

Ольга Бабишена
1 березня, 2025 субота
05:03
Світ Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський має перепросити за те, що розмова з Трампом та Джей Ді Венсом переросла у суперечку

Зміст

Про це Рубіо сказав в інтерв'ю CNN. 

Держсекретар США закликав Зеленського "перепросити за те, що перетворив цю зустріч на фіаско для нього". 

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно - а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя - ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, не хоче", - сказав він. 

Рубіо також висловив невдоволення тоном, яким Зеленський говорив з віцепрезидентом під час зустрічі. Він вважає, що після цього зустріч "зійшла з рейок". 

"Цей активний, відкритий підрив зусиль, спрямованих на досягнення миру, глибоко розчаровує всіх, хто був залучений до комунікації з ним до сьогоднішнього дня, і я думаю, що він повинен просити вибачення за те, що витратив наш час на зустріч, яка повинна була закінчитися саме так", - сказав він.

Рубіо зазначив, що позиція Трампа щодо Путіна залишається "довіряти, але перевіряти" і додав, що зараз передчасно говорити про те, чи зустрінуться Трамп, Путін і Зеленський для мирних переговорів: "Попереду ще багато роботи, перш ніж ми дійдемо до цього. Це складна війна, яка має причини, що сягають корінням у багато років, і в ній багато чого треба з'ясувати. Багато було інвестовано з обох сторін". 

  • 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
  • Зеленський згодом дав інтерв'ю американському телеканалу, під час якого, зокрема, прокоментував ситуацію з Трампом.
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Марко Рубіо
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