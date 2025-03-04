Трамп підняв до 20% мита на товари з Китаю
Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари
Відповідний указ оприлюднено на сайті Білого дому.
Причиною такого кроку в указі названо те, що Китай не зміг вжити заходів задля припинення надходження синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу, до США, а це становить надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці Сполучених Штатів. Тож, щоб усунути таку загрозу, Трамп застосував свої повноваження та підвищив тарифи удвічі.
"Визнаючи той факт, що КНР не вжила належних заходів для пом’якшення кризи незаконних наркотиків, у розділ 2(a) Указу № 14195 внесено зміни, вилучивши слова "10 відсотків" і вставивши замість них слова "20 відсотків", – зазначено в указі.
Нові тарифи мають набути чинності вже сьогодні, у вівторок, 4 березня.
- Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу. Того самого дня в Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого. У відповідь на дії США Пекін увів мита в розмірі 10% на нафту й сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.
- 27 лютого Трамп підтвердив свої плани з 4 березня запровадити мита на товари з Мексики й Канади в розмірі 25%. Тоді ж він повідомив, що введе додаткові тарифи для Китаю
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що в разі, якщо рішення про 25-відсоткові мита імпорту з Канади набуде чинності, його країна відповість дзеркальними митами на американські товари
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