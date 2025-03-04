Трамп підняв до 20% мита на товари з Китаю

Відповідний указ оприлюднено на сайті Білого дому.

Причиною такого кроку в указі названо те, що Китай не зміг вжити заходів задля припинення надходження синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу, до США, а це становить надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці Сполучених Штатів. Тож, щоб усунути таку загрозу, Трамп застосував свої повноваження та підвищив тарифи удвічі.

"Визнаючи той факт, що КНР не вжила належних заходів для пом’якшення кризи незаконних наркотиків, у розділ 2(a) Указу № 14195 внесено зміни, вилучивши слова "10 відсотків" і вставивши замість них слова "20 відсотків", – зазначено в указі.

Нові тарифи мають набути чинності вже сьогодні, у вівторок, 4 березня.