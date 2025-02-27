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Трамп підтвердив введення мит на товари з Мексики й Канади з 4 березня

Дар'я Куркіна
27 лютого, 2025 четвер
18:31
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня запровадить мита на товари з Мексики й Канади в розмірі 25%. Також Вашингтон введе додаткові тарифи для Китаю

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, наркотики з сусідніх країн ще потрапляють у США на "дуже високому і неприйнятному рівні". Він пообіцяв, що 4 березня на мексиканські й канадські товари запровадять 25% мита.

Водночас глава Білого дому додав, що тоді ж будуть введені додаткові тарифи на продукцію з Китаю у 10%. Раніше Штати вже ввели 10% мита проти Пекіна.

"Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, поки воно не зупиниться або не буде серйозно обмежене, запропоновані тарифи, які мають набути чинності 4 березня, дійсно набудуть чинності, як і було заплановано. З Китаю також буде стягнуто додатковий тариф у розмірі 10% в цю дату", - написав Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита  на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

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Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США. 

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо. 

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

11 лютого Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими. 

Теги:
Новини
Китай
Канада
Мексика
Дональд Трамп
США
Економіка
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