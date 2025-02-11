Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі й алюмінію

Про це інформує CNN.

"Це велика справа - зробити Америку знову багатою", - заявив Трамп, оголошуючи про введення мита.

Вказано, що хоча США отримують більшу частину своєї сталі з Канади, Бразилії та Мексики, тарифи значною мірою спрямовані на Китай. Попри те, що США імпортують мало китайської сталі, вона все ж потрапляє до країни, зокрема, частину купують інші країни, а потім переправляють до США. Ще частина має неправильне маркування і перепродається різними каналами.

Зазначено, що мита можуть збільшити вартість виробництва багатьох товарів, серед яких автомобілі та побутова техніка, через зростання вартості імпортної та вітчизняної сталі, а виробники алюмінію можуть підвищити ціни на свою продукцію через зменшення конкуренції з боку дешевого імпорту.