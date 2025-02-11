Фон дер Ляєн заявила, що ЄС відповість США на введення мит, назвавши їх невиправданими

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

"Я глибоко шкодую про рішення США запровадити тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію", - заявила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що "невиправдані тарифи не залишаться без відповіді" і приведуть до "твердих і пропорційних контрзаходів" з боку ЄС.

Також раніше на введення мит на товари з ЄС відреагували президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Олаф Шольц, пригрозивши аналогічними митами на імпорт із США.