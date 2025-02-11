Фон дер Ляєн заявила, що ЄС відповість США на введення мит, назвавши їх невиправданими
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США на сталь і алюміній, назвавши їх невиправданими
Про це повідомляє Bloomberg.
У понеділок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.
"Я глибоко шкодую про рішення США запровадити тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію", - заявила фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що "невиправдані тарифи не залишаться без відповіді" і приведуть до "твердих і пропорційних контрзаходів" з боку ЄС.
Також раніше на введення мит на товари з ЄС відреагували президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Олаф Шольц, пригрозивши аналогічними митами на імпорт із США.
- У середу, 12 січня, міністри торгівлі Європейського Союзу проведуть позачергову відеоконференцію, щоб обговорити реакцію блоку на запровадження тарифів на сталь і алюміній з боку президента США Дональда Трампа.
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