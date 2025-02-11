ЄС скликає позачергове засідання міністрів торгівлі на тлі введення мит Трампом

Про це інформує Reuters.

У виданні нагадали, що президент США Дональд Трамп пізно ввечері у понеділок, 10 лютого, підписав укази, які передбачають підвищення тарифів на імпорт сталі і алюмінію до 25%. Нові заходи набудуть чинності з 4 березня.

Мита можуть збільшити вартість виробництва багатьох товарів, серед яких автомобілі та побутова техніка, через зростання вартості імпортної та вітчизняної сталі, а виробники алюмінію можуть підвищити ціни на свою продукцію через зменшення конкуренції з боку дешевого імпорту.

Європейська комісія, що відповідає за торговельну політику блоку, планує вислухати позиції всіх 27 країн-членів ЄС під час відеоконференції, яка стартує о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має в планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня в Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю та Мексики з 1 лютого.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би їй лише Китай".

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари "вони можуть відчути біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.

На тлі заяв Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт зі США.

10 січня президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.