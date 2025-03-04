Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Канада відповість 25% митами на американські товари, якщо аналогічне рішення США набуде чинності

Канада відповість 25% митами на американські товари, якщо аналогічне рішення США набуде чинності

Ольга Бабишена
4 березня, 2025 вiвторок
05:37
Світ прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що якщо рішення США про введення мит на канадські товари набуде чинності, Канада відповість 25% митами на американські товари

Зміст

Про це інформує CNN. 

Трюдо нагадав, що після 30-денного відтермінування, США вирішили запровадити 25% мита на канадські товари й 10% на енергетику. Рішення має набути чинності 4 березня. 

"Дозвольте мені однозначно заявити - цим діям немає жодного виправдання", - підкреслив він. 

Канадський прем'єр розповів, що Канада працює над подоланням проблеми фентанілу, хоча з країни походить менш як 1% цього опіоїду, перехопленого на кордоні США. Для боротьби з фентанілом, зокрема, реалізували план з охорони кордону вартістю 1,3 мільярда доларів, а транснаціональні злочинні картелі внесли до списку терористичних організацій. Відтак, вилучення фентанілу в Канаді знизилося на 97% у період з грудня 2024 року по січень 2025 року. 

"Канада не залишить це необґрунтоване рішення без відповіді. Якщо американські тарифи набудуть чинності сьогодні ввечері, Канада завтра о 12:01 за східним часом відповість 25% митами на 155 мільярдів доларів на американські товари - починаючи з тарифів на товари на 30 мільярдів доларів негайно, а через 21 день - на решту 125 мільярдів доларів", - заявив він. 

Трюдо додав, що такі мита будуть чинними допоки США не скасують власні заходи. 

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита  на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

Читайте також: Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, Трамп це почав: економіст Пендзин щодо запровадження США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США. 

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо. 

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

11 лютого Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими. 

Теги:
Новини
Економіка
Канада
Дональд Трамп
Джастін Трюдо
США
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
2 березня, 2025 неділя
Про що відносно України домовилися на Лондонському саміті: пояснює Кір Стармер
Гелікоптер Black Hawk
Автор Світлана Кравченко
2 березня, 2025 неділя
"Подарунок для Путіна": громадяни Чехії зібрали понад €2,8 млн на військовий гелікоптер для України
Автор Тетяна Нижник
1 березня, 2025 субота
Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
Київ
+2.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.14
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 березня
05:39
Оновлено
РФ атакує Україну дронами: в Одесі є поранені й діють аварійні вимкнення світла, у Сумах влучання у поліклініку
03:46
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп наказав призупинити усю військову допомогу Україні, - ЗМІ
02:37
Оновлено
Вид на місце інциденту після того, як автомобіль в’їхав у людей у ​​пішохідній зоні Galeria Kaufhof, у центрі міста Мангейм, Німеччина, 3 березня 2025 р.
У Німеччині автівка влетіла у натовп: є загиблі та поранені
02:09
Ілюстративне фото
Сизранський НПЗ у РФ зазнав атаки, - очільник ЦПД Коваленко
01:42
донор крові
У Австралії помер донор, кров якого врятувала понад 2,4 млн немовлят
00:54
Ілюстративне фото
На Кіровоградщині дитина постраждала через вибух невідомого предмета: поліція почала перевірку
00:29
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив, що рішення про припинення війни не можна прийняти без України й РФ
2025, понедiлок
3 березня
23:48
Україна повернула ще 7 дітей з ТОТ та Росії
23:43
Дональд Трамп
"Для нас є найкращі ресурси": Трамп вважає, що угода про українські копалини ще жива
23:15
Валерій Залужний
Залужного призначили постпредом України при Міжнародній морській організації
22:50
Ексклюзив
віце-президент США Джей Ді Венс
Зеленський вліз в міжпартійні розборки, - публіцист Панич припустив, чому Венс "вибухнув" під час розмови в Овальному кабінеті
22:44
На Місяць доставили відцифрований прапор України
22:44
Дональд Трамп
Народ України, безумовно, хоче укласти угоду про мир, - Трамп
22:42
Оновлено
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
З початку доби на фронті стався 91 бій: найбільше атак на Курщині та Покровському напрямку
22:31
Володимир Зеленський
"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку
22:30
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський взявся підривати імідж Трампа перед його американськими виборцями, - публіцист Панич про те, чи зупинить США допомогу Україні
22:21
Атака БПЛА. Ілюстративне фото
У Ростовській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА на нафтобазу
22:13
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Тільки дві армії у світі мають досвід сучасної війни, - Іллєнко
22:04
Україна Британія
Британія закликає Україну зробити "все можливе" для налагодження відносин зі США, - ЗМІ
21:52
Ексклюзив
Китай та росія
Американська та китайська сторони відстоюють інтереси Росії, - експертка-міжнародниця Плаксієнко-Бутирська
21:45
Путін та Трамп на російських сувенірах
Білий дім розробляє план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, - Reuters
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наслідки удару РФ по навчальному центру ОК "Схід". Колонка Сергія Згурця
21:26
Вікторія Рощина
"Важила менше 30 кг": журналісти з'ясували, як РФ катувала журналістку Рощину в полоні
21:01
“Українські жінки загиблих героїв”
"Українські жінки загиблих героїв": Жінки, чиї рідні загинули на фронті, взяли участь у фотопроєкті
20:59
Папа Римський
Папа Римський пережив два епізоди гострої дихальної недостатності
20:45
Японія
РФ заборонила в’їзд очільнику МЗС Японії, послу в Україні та ще низці дипломатів
20:27
Володимир Зеленський
"Українці хочуть цього найбільше": Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США на шляху до миру
20:08
Пресреліз
Крим: на своїй, не своїй землі - обкладинка фільму
Кримські татари – ключ до повернення Криму, – Микола Княжицький
20:08
OPINION
Вправи з деколонізації
20:00
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Він не втручається в українську політику": міністр торгівлі США відповів, чи хоче Трамп відставки Зеленського
19:56
Новонароджена дитина
В уряді назвали коефіцієнт народжуваності в Україні історичним антирекордом
19:50
Марко Рубіо
США готові вести переговори щодо припинення війни в Україні: Рубіо й глава британського МЗС Леммі обговорили саміт лідерів ЄС у Лондоні
19:45
Ілюстративне фото
У лікарні на Кіровоградщині померла однорічна дитина: розпочато розслідування
19:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
"Допоможе відновити відносини між Україною та США": нардеп Княжицький прокоментував пропозиції щодо перемирʼя від країн Європи
19:25
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив, що лідери ЄС "вирішили продовжувати війну" в Україні. У Раді Європи відповіли
19:19
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
"Цей хлопець не хоче миру": Трамп відреагував на слова Зеленського, що до закінчення війни з РФ дуже далеко
19:08
Одеська національна опера вперше гастролює в Японії
19:06
Azov
Уперше на фронті: медики "Азову" здійснили скид крові з дрона для порятунку бійця
18:46
Центр Дія.Бізнес в Ужгороді
Дія.Бізнес запустила грантову програму для військових та їхніх сімей
18:45
Король Чарльз і премʼєр Канади Трюдо
"Незалежність Канади є пріоритетом": король Чарльз ІІІ влаштував авдієнцію Трюдо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV