Канада відповість 25% митами на американські товари, якщо аналогічне рішення США набуде чинності

Про це інформує CNN.

Трюдо нагадав, що після 30-денного відтермінування, США вирішили запровадити 25% мита на канадські товари й 10% на енергетику. Рішення має набути чинності 4 березня.

"Дозвольте мені однозначно заявити - цим діям немає жодного виправдання", - підкреслив він.

Канадський прем'єр розповів, що Канада працює над подоланням проблеми фентанілу, хоча з країни походить менш як 1% цього опіоїду, перехопленого на кордоні США. Для боротьби з фентанілом, зокрема, реалізували план з охорони кордону вартістю 1,3 мільярда доларів, а транснаціональні злочинні картелі внесли до списку терористичних організацій. Відтак, вилучення фентанілу в Канаді знизилося на 97% у період з грудня 2024 року по січень 2025 року.

"Канада не залишить це необґрунтоване рішення без відповіді. Якщо американські тарифи набудуть чинності сьогодні ввечері, Канада завтра о 12:01 за східним часом відповість 25% митами на 155 мільярдів доларів на американські товари - починаючи з тарифів на товари на 30 мільярдів доларів негайно, а через 21 день - на решту 125 мільярдів доларів", - заявив він.

Трюдо додав, що такі мита будуть чинними допоки США не скасують власні заходи.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

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Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

11 лютого Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими.