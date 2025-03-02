"Подарунок для Путіна": громадяни Чехії зібрали понад €2,8 млн на військовий гелікоптер для України
Громадяни Чехії у рамках волонтерської ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") зібрали гроші на гелікоптер UH-60 Black Hawk, який передадуть Україні
Про це волонтери повідомили у соцмережі X.
"Готово. Чехія стала першою країною у світі, громадяни якої зголосилися на військовий гелікоптер для України. Ми зібрали більше і на ці гроші перевеземо Black Hawk UH-60 в Україну", - йдеться у дописі ініціативи.
Там додали, що більше деталей повідомлять під час пресконференції у четвер, 6 березня.
Як пишуть чеські медіа, незабаром легендарний "Чорний яструб" передадуть українським розвідникам.
Збір розпочався у листопаді 2023 року, але через велику вартість вертольота розтягнувся на більш ніж рік. Йдеться про стару машину американського виробництва, яка отримала ім'я Честмір
Спочатку гроші збирали на вертоліт, який перебуває у приватній власності в Європі. Власник просив за нього 105 млн крон. Однак потім організаторам вдалося знайти за межами ЄС таку саму машину, але набагато дешевше – за 70 млн крон (близько 2,8 млн євро).
На момент закриття збору на рахунку було 72 219 584 крони. Гроші на вертоліт надіслали 20 400 добродіїв. Це приватні особи, підприємства та недержавні організації.
- Також нещодавно у рамках акції солідарності "Radarom!" до третьої річниці повномасштабної війни в Україні громадяни та бізнес Литви за тиждень пожертвували понад 1 мільйон євро.
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