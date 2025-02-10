Литовці за тиждень зібрали понад €1 млн на дрони для України

Про це повідомляє LRT.

Як зазначається, дві третини зібраних коштів спрямують на закупівлю дронів та антидронів литовського виробництва, а решту - на обладнання, створене в Україні.

Цьогоріч кампанія триватиме до 24 лютого. За два попередні роки в межах ініціативи зібрали 22,8 мільйона євро. На ці гроші закупили 17 радарів, 69 антидронових систем, 4 спецмашини для мобільних радарів та 1141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.

Довідка. "Radarom!" - це благодійна акція, яку проводять у Литві для збору коштів на закупівлю дронів, антидронових систем, радарів та іншого оборонного обладнання для ЗСУ.. Ініціатива стартувала у 2023 році. Проєкт організовує литовський мовник LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та громадською діячкою та журналісткою Рітою Мілюте.