Литовці за тиждень зібрали понад €1 млн на дрони для України
У рамках акції солідарності "Radarom!" до третьої річниці повномасштабної війни в Україні громадяни та бізнес Литви за тиждень пожертвували понад 1 мільйон євро
Про це повідомляє LRT.
Як зазначається, дві третини зібраних коштів спрямують на закупівлю дронів та антидронів литовського виробництва, а решту - на обладнання, створене в Україні.
Цьогоріч кампанія триватиме до 24 лютого. За два попередні роки в межах ініціативи зібрали 22,8 мільйона євро. На ці гроші закупили 17 радарів, 69 антидронових систем, 4 спецмашини для мобільних радарів та 1141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.
Довідка. "Radarom!" - це благодійна акція, яку проводять у Литві для збору коштів на закупівлю дронів, антидронових систем, радарів та іншого оборонного обладнання для ЗСУ.. Ініціатива стартувала у 2023 році. Проєкт організовує литовський мовник LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та громадською діячкою та журналісткою Рітою Мілюте.
- Нещодавно Литва передала переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами для Збройних Сил України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе