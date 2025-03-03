Наслідки удару РФ по навчальному центру ОК "Схід". Колонка Сергія Згурця

Втрати окупантів в лютому

За підсумками бойових дій у лютому 2025 року, третій місяць поспіль темпи просування ворога на нашій землі знизилися. За даними DeepState, у лютому росіяни захопили 192 кв. км території України.

Окрім зменшення темпів просування, також зменшилася кількість та інтенсивність боїв. Атак стало менше, хоча втрати ворога в живій силі зменшилися незначно і залишаються на високому рівні. За минулий місяць – 36 570 вбитих окупантів. Це значні показники, оскільки вони перевищують темпи мобілізації (за гроші), що відбуваються у РФ, - це від 600 до 1000 осіб на добу.

Але за лютий є кілька рекордних показників знищення зброї та техніки армії РФ. Абсолютний топ – знищення ворожого автотранспорту, майже 3,5 тис. автівок.

Такий високий показник пояснюється тим, що наші дрони почали працювати активніше, а з іншого боку противник намагається компенсувати брак бронетехніки будь-якими варіаціями автівок і мотоциклів, навіть доходячи до віслюків і коней.

Ще один важливий аспект - знищення безпілотників ворога. За лютий Генштаб повідомляє про знищення 3700 дронів, це значний показник.

Хоча немає деталізації, але йдеться як про ударні дрони типу "шахед", так і про розвідувальні дрони типу "Орлан", Zala, які знищуються нашими дронами протиповітряної оборони.

Ракетний удар по наметовому містечку ЗСУ

Однак зараз ворог щільно пильнує, аби використати будь-які наші обмеження, прорахунки чи відверті помилки для здійснення атак на наші сили, використовуючи свої розвідувальні та ударні можливості.

Сьогодні, 3 березня, Сухопутні війська повідомили, що 1 березня один із підрозділів наших військ став ціллю ворожого ракетного удару. Йдеться про удар по наметовому містечку 168-го батальйону резерву 239-го центру підготовки підрозділів оперативного командування "Схід", що розташовано за 120 км від фронту в населеному пункті Черкаське на Дніпропетровщині. Розвідку наших позицій вів ворожий дрон, ймовірно, "Орлан".

Є відео з ворожого дрона, яке оприлюднив противник. Дрон чомусь не вдалося вчасно виявити та знищити, хоча методики виявлення та збиття таких дронів у нас вже напрацьовані. Ворог завдав удару балістичною ракетою з комплексу "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Зараз стверджують, що загинули понад десять людей, до сотні отримали поранення. В мережі йдеться про те, що під час шикування нашого особового складу мало місце свідоме чи несвідоме нехтування заходами безпеки з боку командирів після всього попереднього досвіду, набутого кров'ю і втратами, щоб саме так не робити.

Адже за схожою схемою на початку бойових дій відбулися ворожі удари по навчальних центрах у Яворові та під Києвом в "Десні". Також були удари по приміщенню морської піхоти однієї з наших бригад у листопаді 2023 року - на шикуванні 128-ї бригади ЗСУ.

І здавалося, що з того часу були зроблені висновки, аби так більше не діяти, та враховувати всі виклики, які можуть виникнути навіть на відстані від лінії фронту. Однак бачимо, що висновки не були зроблені.

Сьогодні пролунала досить жорстка заява командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, який повідомив, що триматиме під контролем всю цю ситуацію. Він також заявив, що призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, і, як написав Драпатий: "Кожен, хто ухвалював рішення того дня, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, понесе відповідальність, ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами".

"Я вимагатиму найсуворішого покарання", - публічно заявив Драпатий. Командувач Сухопутних військ також сказав: "Той, хто роками війни продовжує недбало та формально виконувати свої обов'язки, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, і той, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, - усі вони ганьблять Збройні Сили України",- написав командувач Сухопутних військ України.

Здається, це чи не вперше, коли високий військовий керівник заявляє, що особисто бере під контроль розслідування. А дещо пізніше стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині, по чиєму полігоні 1 березня вдарили росіяни, внаслідок чого загинули й були поранені наші військовослужбовці.

Ситуація на лінії фронту - Харківський напрямок

Одна з бригад, яка тримає оборону на цьому напрямку, - 13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії "Хартія". Це одна з героїчних бригад, оскільки вона пройшла шлях від добровольчого формування ТрО до бойової бригади, яка зараз має найкращі технологічні напрацювання та бойовий досвід. Цей досвід є основою для того, щоб на базі цієї бригади, якщо вірити повідомленням низки наших джерел, буде створено ще одну корпусну структуру, що свідчить про високий рівень підготовки як офіцерів, так і особового складу. Це дозволяє масштабувати цей досвід для забезпечення відповідальності та проведення бойових дій у взаємодії з іншими бригадами, які увійдуть до складу корпусу.

Військовослужбовець Олексій з позивним "Морті", заступник начальника відділення планування бригади "Хартія" з Харківського напрямку, розповів, що ситуація є стабільною, ворог продовжує проводити штурмові дії, але без успіху. Українські захисники знищують противника ще на підходах, навіть не даючи йому можливості накопичуватися. У сучасних бойових діях зараз відбуваються перегони з супротивником у застосуванні РЕБу та БПЛА. Наприклад, бійці ЗСУ використовують певні частоти, загарбник їх придушує, тому наші хлопці вимушені змінювати частоти, потім українські військові придушують ворожі засоби, відповідно, російські вояки вносять у себе корективи – це все відбувається постійно. Крім того, окупанти активно застосовують дрони на оптоволокні, але і Сили оборони України теж починають інтенсивніше використовувати ці засоби. Обидві сторони активніше стали застосовувати роботизовані платформи. Слід зазначити, що ці всі технології не мають ніякого значення без навченого екіпажа.

Військовослужбовець зауважив, що в НГУ є система обміну інформацією та найкращими практиками за цілою ієрархією вертикалі - від бригади до головного управління Нацгвардії України. Щодо підрозділів в середині бригади "Хартія", то регулярно проводять зустрічі командирів підрозділів та горизонтальні комунікації між військовослужбовцями, також постійно роблять опис різних процесів, практик, які є новітніми або ефективнішими на тій чи іншій ділянці. Цей досвід масштабують швидко та ефективно, щоб бути кращими.