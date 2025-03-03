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У ЗСУ підтвердили удар РФ по одному з полігонів, є загиблі й поранені: призначено перевірку

Світлана Кравченко
3 березня, 2025 понедiлок
10:44
Війна з Росією ЗСУ загиблі

Російські окупанти 1 березня завдали удару по полігону, де перебували українські військові. Імовірно, йдеться про полігон "Новомосковський" біля села Черкаське Дніпропетровської області. У ЗСУ призначили перевірку

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Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ та командувач Михайло Драпатий. 

У війську підтвердили, що 1 березня один із підрозділів Сухопутних військ ЗСУ став ціллю ворожого ракетного удару. Є загиблі та поранені. 

"Трагедія на полігоні - це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", - зазначив Драпатий.

Командувач Сухопутних військ висловив співчуття родинам загиблих та їхнім побратимам, а також оголосив, що триває розслідування обставин трагедії.

"Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, - усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - додав командувач.

Він також заявив, що призначив перевірку за участі військової контррозвідки, щоб "жодна деталь не залишилася поза увагою", а винні не змогли "відмазатися". Командувач Сухопутних військ додав, що вимагатиме найсуворішого покарання.

Він зауважив, що ми є свідками "несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків", і закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. 

Напередодні росіяни заявили про удар ракетою "Іскандер-М" по військовому полігону "Новомосковський" у Дніпропетровській області. Там нібито проходили військову підготовку військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. 

Тоді українське командування не підтверджувало інформацію про удар, а також не повідомляло про поранених.

Водночас Суспільне 3 березня повідомило, що в одній з обласних лікарень Дніпропетровщини "велика кількість поранених" внаслідок удару по полігону в області, де перебували військові. 

Також у мережі зʼявилась інформація, що для лікарні, у якій перебувають поранені, збирають гуманітарну допомогу - одяг для чоловіків, матраци, їжу та воду.

  • У вересні 2024 року російські терористи вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по скупченню українських військовослужбовців на відкритій місцевості у Сумській області.

 


 

 

 


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Дніпропетровщина
Військові новини
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