Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Російські терористи вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по скупченню українських військовослужбовців на відкритій місцевості у Сумській області
Про це повідомляє DeepState.
Так, 4 вересня у мережі з'явилося відео, на якому видно удар по майданчику, на якому перебували українські військові. Аналітики відмовилися називати кількість втрат та підрозділ, який атакували окупанти.
"Трагічні кадри удару Іскандерами по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відстань точки удару до кордону становить близько 33 км, поруч із селищем Бездрик.
Наразі офіційного підтвердження удару немає.
- 3 листопада 2023 року російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
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