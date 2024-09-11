Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Так, 4 вересня у мережі з'явилося відео, на якому видно удар по майданчику, на якому перебували українські військові. Аналітики відмовилися називати кількість втрат та підрозділ, який атакували окупанти.

"Трагічні кадри удару Іскандерами по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відстань точки удару до кордону становить близько 33 км, поруч із селищем Бездрик.

Наразі офіційного підтвердження удару немає.