РФ обстріляла військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження. Понад 20 воїнів загинули, - ЗМІ
У п'ятницю, 3 листопада, понад 20 воїнів ЗСУ на Запоріжжі загинули внаслідок ракетного удару російських терористів
Про це повідомляють "Українська Правда" та "Суспільне" з посиланням на джерела в МВС та ЗСУ.
За інформацією "Суспільного", трагедія сталась у прифронтовому селі в Запорізькій області. Російські терористи вдарили ракетою по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Воїнів зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.
УП пише, що внаслідок удару відомо про понад 20 загиблих воїнів, також є поранені. У Генштабі "Суспільному" сказали, що не коментують втрат від початку повномасштабного вторгнення.
Реакція Закарпатської ОДА
Про трагедію непрямо повідомив очільник Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита.
"Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників", - написав Микита.
Він також додав, що після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів.
- У п'ятницю, 3 листопада, повідомлялось, що російські війська здійснили ракетну атаку по селищу Зарічне Запорізької області. "Суспільне" пише, що будинки та вулиці на фото, що поширюють російські пропагандистські ЗМІ з інформацією про атаку на 128-му бригаду, збігаються із тими, що публікувала селищна рада.
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