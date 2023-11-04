РФ обстріляла військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження. Понад 20 воїнів загинули, - ЗМІ

Про це повідомляють "Українська Правда" та "Суспільне" з посиланням на джерела в МВС та ЗСУ.

За інформацією "Суспільного", трагедія сталась у прифронтовому селі в Запорізькій області. Російські терористи вдарили ракетою по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Воїнів зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

УП пише, що внаслідок удару відомо про понад 20 загиблих воїнів, також є поранені. У Генштабі "Суспільному" сказали, що не коментують втрат від початку повномасштабного вторгнення.

Реакція Закарпатської ОДА

Про трагедію непрямо повідомив очільник Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита.

"Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників", - написав Микита.

Він також додав, що після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів.