Окупанти завдали ракетного удару по селищу у Запорізькій області: поранено 9 людей

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед постраждалих 4 чоловіків та 5 жінок. За словами голови ОВА, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Всього минулої доби росіяни завдали 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також війська РФ здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

До ОВА надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.