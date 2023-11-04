Українська ППО вночі знищила 2 "шахеди"
У ніч проти 4 листопада російська терористична армія запустила на Сумську область 2 ударні безпілотники Shahed-136/131. Сили ППО знищили всі ворожі цілі
Про це пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що росіяни запустили ударні дрони з Курської області: "Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БПЛА Shahed-136/131 з Курської області".
Підрозділи мобільних вогневих груп Сил борони знищили обидві ворожі цілі.
Фото: ППО
- У ніч проти 3 листопада російська окупаційна армія випустила по території України 38 БПЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. ЗСУ ліквідували ракету та 24 "шахеди".
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