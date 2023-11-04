Українська ППО вночі знищила 2 "шахеди"

Бригада "Азов" почала виставляти вакансії для пошуку бійців на сайті з працевлаштування

Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі

Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю