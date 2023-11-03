Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 дрони та ракету Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками Shahed-136/131 з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

"Шахеди" запускались хвилями й прямували у різних напрямках малими групами. Сили ППО знищили 24 ударних БПЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету.

Раніше про це писав Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 3 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних безпілотники та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.