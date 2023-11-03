Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 дрони та ракету Х-59
У ніч проти 3 листопада російська окупаційна армія випустила по території України 38 БПЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. ЗСУ ліквідували ракету та 24 "шахеди"
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками Shahed-136/131 з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
"Шахеди" запускались хвилями й прямували у різних напрямках малими групами. Сили ППО знищили 24 ударних БПЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету.
Раніше про це писав Генштаб ЗСУ.
"У ніч на 3 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних безпілотники та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
- У ніч на 3 листопада російські терористи атакували Україну ракетами та ударними БПЛА. Більше про атаку читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе