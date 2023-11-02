Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Комбінована повітряна атака РФ: ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів" і ракети

Комбінована повітряна атака РФ: ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів" і ракети

2 листопада, 2023 четвер
23:04
Війна з Росією збита ракета, Київ 9 травня

Увечері 2 листопада росіяни запустили кілька груп "шахедів", зокрема на Харківщині та Запоріжжі, а також ракети на Херсонщині та Миколаївщині

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Харківщина та центральна Україна

"Харківська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БПЛА! Ворожі БПЛА в повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю", - йдеться в повідомленні, розміщеному о 19:44.

Згодом було оголошено про рух ударних БПЛА з Харківської області в напрямку Полтавщини.

"Рух у Полтавській області в західному напрямку. Загроза для Черкаської області!", - додали у ПС ЗСУ.

"Суспільне" повідомило про вибухи у Харкові. О 22:10 небезпека поширилась з Черкаської на Київську область. О 22:40 небезпека поширилась на Вінничину. Проте о 23:05 жителів Умані закликали іти в укриття, а через декілька хвилин - також Кропивницького.

О 22:53 ще одна група ворожих дронів з'явилась у Богодухівському районі Харківщини. Через декілька хвилин військові закликали харків'ян перебувати у безпечних місцях.

Запоріжжя та Дніпропетровщина

О 20:44 військові повідомили, що чергова група ударних БПЛА вже перебуває на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. О 22:26 пролунав відбій повітряної тривоги у цих областях. Проте вже о 22:51 у двох областях оголошено ракетну небезпеку.

Одещина та південь України

Близько 21:30 ворог водночас запустив на Миколаївщині та Херсонщині ракети та безпілотники.

О 22:16 повідомили про небезпеку удару ворожими безпілотниками в Одеській області. О 22:44 повідомили про рух ударних БПЛА в напрямку Білгород-Дністровського району. Близько 23:00 повідомлялося про другу групу ворожих дронів, які рухаються у напрямку Ізмаїльського району.

ППО
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
путін
31 жовтня, 2023 вiвторок
"Путін починає вимолювати переговори": дипломат Огризко про заяву Шойгу
Авдіївка, коксохімічний комбінат
1 листопада, 2023 середа
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
система протиракетної оборони Arrow 3
31 жовтня, 2023 вiвторок
Ізраїль вперше в історії задіяв найпотужнішу систему ПРО, перехопивши ракету з Ємену, - Defence Express
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
23:14
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов можуть ухвалити рішення щодо демобілізації
22:41
Еммануель Макрон
Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку
22:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС 
22:12
Анатолій Васянович
Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович
22:07
ракета Онікс
Дві балістичні ракети "Онікс", які ворог запустив по Одещині, у польоті "втратили бойову спроможність"
22:01
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена
21:48
Сили оборони відбили 18 атак ворога біля Мар'їнки, - Генштаб
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У війні з Росією потрібен новий "порох". Колонка Сергія Згурця
21:19
Е-черга на ВЛК доступна в усіх військових поліклініках, – Міноборони
21:13
Оновлено
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа
20:59
Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні
Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен і нагородив її орденом
20:14
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок запропонувала реформувати ЄС в очікуванні вступу нових членів
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Про що написав Залужний?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів
19:37
Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні
Подальша підтримка та обмін досвідом: очільник генштабу Чехії у Києві зустрівся з Залужним
19:12
санкції проти РФ
Понад 130 постачальників військових технологій: США ввели масштабний пакет санкцій проти РФ
19:10
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати усіх матчів чвертьфіналу
19:09
OPINION
Юрій Гудименко
Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то за це має взятися громадськість
19:06
гепатит А
МОЗ спростувало фейк про впровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А
18:38
евакуація дітей
На Донеччині з трьох громад, які перебувають під постійними обстрілами РФ, евакуювали 67 дітей
18:30
На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25
18:03
OPINION
Дана Ярова
Чесні і прозорі торги дали можливість зменшити ціни на харчі для ЗСУ на третину
17:58
кіно, кінотеатр
У річницю падіння Берлінського муру в Україні стартує фестиваль "Нове німецьке кіно"
17:53
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Візит Макрона в Казахстан: Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС
17:48
школа в окупації
Українські вчителі на ТОТ відмовляються співпрацювати з росіянами: окупанти просять прислати педагогів з РФ
17:30
війна в Україні
В Україні успішно пройшла випробування оборонна система, яка пригнічує російську ГЛОНАСС
17:22
Марія Захарова
РФ назвала участь Вірменії у саміті щодо української Формули миру "демонстративним антиросійським жестом"
17:15
Ексклюзив
Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш
17:06
promova
Українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova
16:48
Верховна Рада
Комітет ВР схвалив законопроєкт про податкові перевірки до другого читання: внесено дві поправки
16:42
В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції
16:40
Мая Санду
Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові
16:31
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков
16:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"
15:51
Всеволод Князєв
ВАКС залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою до 9 грудня
15:46
стрічка "На Адаманті"
"На Адаманті": в кінотеатрах Києва та Львова стартував показ фільму-переможця Берлінале-2023
15:32
електроенергія
"Захист спрацює у 80-90% випадків": Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів РФ по енергетиці
15:09
прапор України
Попри повномасштабну війну: Україна піднялася на 13 позицій у світовому рейтингу демократій
15:06
штучний інтелект
Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV