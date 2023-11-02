Комбінована повітряна атака РФ: ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів" і ракети

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Харківщина та центральна Україна

"Харківська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БПЛА! Ворожі БПЛА в повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю", - йдеться в повідомленні, розміщеному о 19:44.

Згодом було оголошено про рух ударних БПЛА з Харківської області в напрямку Полтавщини.

"Рух у Полтавській області в західному напрямку. Загроза для Черкаської області!", - додали у ПС ЗСУ.

"Суспільне" повідомило про вибухи у Харкові. О 22:10 небезпека поширилась з Черкаської на Київську область. О 22:40 небезпека поширилась на Вінничину. Проте о 23:05 жителів Умані закликали іти в укриття, а через декілька хвилин - також Кропивницького.

О 22:53 ще одна група ворожих дронів з'явилась у Богодухівському районі Харківщини. Через декілька хвилин військові закликали харків'ян перебувати у безпечних місцях.

Запоріжжя та Дніпропетровщина

О 20:44 військові повідомили, що чергова група ударних БПЛА вже перебуває на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. О 22:26 пролунав відбій повітряної тривоги у цих областях. Проте вже о 22:51 у двох областях оголошено ракетну небезпеку.

Одещина та південь України

Близько 21:30 ворог водночас запустив на Миколаївщині та Херсонщині ракети та безпілотники.

О 22:16 повідомили про небезпеку удару ворожими безпілотниками в Одеській області. О 22:44 повідомили про рух ударних БПЛА в напрямку Білгород-Дністровського району. Близько 23:00 повідомлялося про другу групу ворожих дронів, які рухаються у напрямку Ізмаїльського району.