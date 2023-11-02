Комбінована повітряна атака РФ: ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів" і ракети
Увечері 2 листопада росіяни запустили кілька груп "шахедів", зокрема на Харківщині та Запоріжжі, а також ракети на Херсонщині та Миколаївщині
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Харківщина та центральна Україна
"Харківська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БПЛА! Ворожі БПЛА в повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю", - йдеться в повідомленні, розміщеному о 19:44.
Згодом було оголошено про рух ударних БПЛА з Харківської області в напрямку Полтавщини.
"Рух у Полтавській області в західному напрямку. Загроза для Черкаської області!", - додали у ПС ЗСУ.
"Суспільне" повідомило про вибухи у Харкові. О 22:10 небезпека поширилась з Черкаської на Київську область. О 22:40 небезпека поширилась на Вінничину. Проте о 23:05 жителів Умані закликали іти в укриття, а через декілька хвилин - також Кропивницького.
О 22:53 ще одна група ворожих дронів з'явилась у Богодухівському районі Харківщини. Через декілька хвилин військові закликали харків'ян перебувати у безпечних місцях.
Запоріжжя та Дніпропетровщина
О 20:44 військові повідомили, що чергова група ударних БПЛА вже перебуває на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. О 22:26 пролунав відбій повітряної тривоги у цих областях. Проте вже о 22:51 у двох областях оголошено ракетну небезпеку.
Одещина та південь України
Близько 21:30 ворог водночас запустив на Миколаївщині та Херсонщині ракети та безпілотники.
О 22:16 повідомили про небезпеку удару ворожими безпілотниками в Одеській області. О 22:44 повідомили про рух ударних БПЛА в напрямку Білгород-Дністровського району. Близько 23:00 повідомлялося про другу групу ворожих дронів, які рухаються у напрямку Ізмаїльського району.
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