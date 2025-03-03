Росгвардійці в Криму охороняють поранених окупантів у шпиталях, щоб ті не втекли, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Причиною частих випадків втечі окупантів зі шпиталів під час лікування партизани називають систематичне відправлення на фронт поранених та недолікованих військовослужбовців, де вони напевно гинуть.

Так, у 1472-му військово-морському клінічному госпіталі співробітники росгвардії займаються охороною периметра та постійно перевіряють документи в пацієнтів, які перебувають під їхньою пильною увагою.

"При цьому персонал також висловлює невдоволення таким станом справ, оскільки відчуває ворожу атмосферу", - додали в "Атеш".