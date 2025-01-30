Партизани склали детальну карту військової частини Росгвардії в Смоленську

Про це повідомляє "Атеш".

"Ми зафіксували всі переміщення техніки та особового складу на кожному з в'їздів, а також склали детальну карту території частини", - йдеться у дописі.

Координати: 54.766062, 32.003139

Крім цього, партизани налагодили контакт із кількома військовослужбовцями РФ і здобули "цінну інформацію", яку передали Силам оборони України.