Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Партизани склали детальну карту військової частини Росгвардії в Смоленську

Партизани склали детальну карту військової частини Росгвардії в Смоленську

Катерина Єсікова
30 січня, 2025 четвер
07:51
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" розвідав координати військової частини Росгвардії в Смоленську. Агенти також зафіксували переміщення ворожої техніки

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

"Ми зафіксували всі переміщення техніки та особового складу на кожному з в'їздів, а також склали детальну карту території частини", - йдеться у дописі.

Координати: 54.766062, 32.003139

Крім цього, партизани налагодили контакт із кількома військовослужбовцями РФ і здобули "цінну інформацію", яку передали Силам оборони України.

  • 29 січня "Атеш" також розповідав, що російські загарбники розміщують військову техніку в захоплених будинках українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+4.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.27
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 січня
08:29
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 158 боєзіткнень: Сили оборони зупинили 72 штурми на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
наслідки російської атаки, Суми
Нічна атака РФ: у Сумах "шахед" ударив по багатоповерхівці, є загиблі й поранені
08:09
Мелані Жолі та Марко Рубіо
Держсекретар США Рубіо обговорив з очільницею МЗС Канади війну в Україні
08:05
OPINION
Словацький Данко і "бандерівський" Зеленський
07:52
Новонароджена дитина
Британська принцеса Беатріс народила другу дитину
07:31
знищена ворожа техніка
Втрати РФ за добу в Україні: 1270 окупантів, 4 танки та 54 БПЛА
07:28
Компанія Honda відкличе понад 290 тис. автомобілів у США через проблему з двигуном
07:13
Оновлено
Біля Вашингтона пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Є загиблі
07:00
Анонс
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Динамо" - РФШ: де та коли дивитись останній матч киян у Лізі Європи
06:58
Роберт Фіцо
Погрози Фіцо припинити поставки електроенергії в Україну "дорівнюють нулю", - чеський дипломат Бартушка
06:49
Табір Дельта у в'язниці Гуантанамо. Майданчик для прогулянок
Трамп планує розмістити "найгірших злочинців-нелегалів" у Гуантанамо
06:40
Інфографіка
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
"Найкращий радар у світі": що таке TRML-4D і як він допомагає закривати небо над Україною
06:37
Оновлено
корабель рф
РФ утримує у Чорному морі один військовий корабель
06:31
Путін
В ISW розповіли, що може змусити Путіна піти на поступки щодо війни в Україні
05:30
Дональд Трамп
Трамп підписав мирову угоду з Meta, компанія повинна виплатити $25 млн, - ЗМІ
04:53
Балтійське море
Естонія розглядає можливість запровадження податку за користування Балтійським морем, - Reuters
04:16
Протаранив 7 авто: у Києві оголосили підозру водієві, який спричинив ДТП з двома постраждалими
03:16
В Індії через тисняву на найбільшому у світі фестивалі загинули щонайменше 30 людей
02:42
Тривожний сигнал зміни клімату: у Києві у січні зацвіли сакури
01:53
Держдеп США
У Держдепі заявили, що США продовжать фінансувати іноземні програми з порятунку життя
01:24
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
У Сирії Ахмеда аль-Шараа оголосили президентом на час перехідного періоду
00:57
Оновлено
Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів
Капітан "Шахтаря" Степаненко зіграв останній матч за клуб. ЗМІ пишуть про трансфер у Туреччину
00:47
Інфографіка
Марлон Гомес (з м'ячем), Боруссія - Шахтар
Ліга чемпіонів: який вигляд має фінальна турнірна таблиця. Хто зіграє у плей-офф
00:41
Оновлено
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію з вимогою провести в Грузії нові вибори. "Грузинська мрія" оголосила про призупинення роботи в Асамблеї
00:28
Інфографіка
Родріго та Кіліан Мбаппе, Реал, Ліга чемпіонів
Перемоги ПСЖ, "Ман Сіті" та "Реала": результати всіх матчів ЛЧ за 29 січня
00:08
Велика Британія призначила посланця з питань торгівлі з Україною
2025, середа
29 січня
23:55
Марлон Гомес (праворуч), Боруссія - Шахтар
"Шахтар" програв "Боруссії" і вилетів з Ліги чемпіонів
23:53
Вінісіус Тобіас та Джеймі Гіттенс (праворуч), Боруссія - Шахтар
"Боруссія" - "Шахтар" 3:1: онлайн-трансляція вирішального матчу українців у Лізі чемпіонів
23:37
НАТО
НАТО виконає обіцянку про 40 млрд євро допомоги Україні в цьому році, - заступниця генсека
23:29
План нового стадіону "Полісся" у Житомирі
У Житомирі після закінчення війни збудують новий стадіон для "Полісся"
23:09
Ексклюзив
марш білоруської опозиції у Варшаві
"Доля Грузії і Білорусі залежить повністю від того, як і чим завершиться російсько-українська війна": дипломат Безсмертний
22:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російських солдатів, які відмовляються підписувати контракт, відправляють воювати на Курщину, - "Атеш"
22:16
Ексклюзив
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Зеленський буде вимушений вступати у переговори з Путіним, - дипломат Хара
21:49
Оновлено
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Західні ЗМІ повідомили, що Білий дім скасував заморозку федеральної допомоги, прессекретарка Білого дому спростувала інформацію
21:30
У Раду внесуть законопроєкт щодо термінів проходження ВЛК обмежено придатними, - ОП
21:29
Володимир Зеленський
"Будемо шукати внутрішній ресурс": Зеленський щодо призупинки програм, які фінансувалися за рахунок підтримки США
20:58
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
Через відсутність допомоги USAID ВВП України може скоротитися приблизно на 1,5%, - аналітик Несходовський
20:57
Ексклюзив
ЗСУ, Харківщина
"Ворогу вкрай важливо взяти під контроль залізничне сполучення сходом Харківщини": військовий експерт Селезньов
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Невже Ізраїль справді передасть зброю Україні, як завадити Росії виробляти озброєння та протидія дронам на оптоволокні. Колонка Сергія Згурця
20:16
Ілон Маск
Словенський євродепутат висунув Маска на Нобелівську премію миру за "підтримку прав людини і свободи слова"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV