Партизани склали детальну карту військової частини Росгвардії в Смоленську
Партизанський рух "Атеш" розвідав координати військової частини Росгвардії в Смоленську. Агенти також зафіксували переміщення ворожої техніки
Про це повідомляє "Атеш".
"Ми зафіксували всі переміщення техніки та особового складу на кожному з в'їздів, а також склали детальну карту території частини", - йдеться у дописі.
Координати: 54.766062, 32.003139
Крім цього, партизани налагодили контакт із кількома військовослужбовцями РФ і здобули "цінну інформацію", яку передали Силам оборони України.
29 січня "Атеш" також розповідав, що російські загарбники розміщують військову техніку в захоплених будинках українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе