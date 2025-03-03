ГУР: Майже 80% контрактників армії РФ йдуть на поповнення бойових утрат

Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, у 2025 році росіяни планують набрати 343 тисячі військовослужбовців за контрактом.

"Але з досвіду 2024 року ми знаємо, що ці плани змінюються – в більшу сторону. Наприклад, минулого року була мета – набрати приблизно 375-380 тисяч, потім плани змінилися на 430 тисяч, а в результаті вони набрали 440 тисяч військовослужбовців саме за контрактом", - зазначив Скібіцький.



Він також додав, що майже 80% тих, кого набирають росіяни за контрактом, йдуть на поповнення бойових утрат. Відповідно, за збереження таких темпів і наступальних дій, і тих втрат, які має противник, ці плани будуть здебільшого дозволяти поповнювати втрати на полі бою.

Крім того, як розповів представник ГУР, у Москви є актуальні плани з формування нових з'єднань і частин - насамперед у Московському, Ленінградському, Південному і Центральному військовому окрузі, де наразі триває і буде продовжуватись протягом року створення нових з'єднань і частин.

"З'єднання, наприклад дивізії, формуються на базі вже наявних бригад, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на нашій території. Це, по суті, доукомплектування бригади до розміру дивізії. І теж передбачається, що на ці заходи буде залучатися особовий склад, який підпише контракт з міністерством оборони Росії", - наголосив заступник очільника ГУР.