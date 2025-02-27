Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, далі Росія воює мобілізованими, – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що професійну армію РФ винищили до 2023 року – зараз вони воюють лише чисельністю
Про це він сказав в інтерв'ю для Укрінформу.
"Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, далі Росія воює мобілізованими. Хоча формально вони всі – контрактники, але підхід – той самий, тобто людину забирають, максимум два тижні – і вона на фронті. Вони воюють суто чисельністю", – зазначив Буданов.
Водночас він додав, що цілі РФ залишаються незмінними – вони від них не відмовилися і говорять про це публічно.
"Їхній верховний лідер каже, що цілі спеціальної воєнної операції мають бути досягнуті. Правильно сказали: "Київ за три дні" перетворилося на третю річницю повномасштабного вторгнення. Тож, вочевидь, як-то кажуть, щось "пішло не так"", – додав начальник ГУР МО.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що Україна може швидко дійти до перемир'я з РФ, але до миру – ні.
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