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Дійти швидко до перемир'я – реально, але дійти до миру – ні, – Буданов

Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
12:10
Війна з Росією Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що Україна може швидко дійти до перемир'я з РФ, але до миру – ні

Зміст

Таку думку Буданов висловив в інтерв'ю для Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чого очікувати від РФ за столом перемовин, Буданов зазначив, що росіяни намагатимуться "тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким приймати в цьому участь".

"Тут інше питання – перемир'я чи мир. Це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир'я, я просто особисту можу сказати думку, – в принципі, це реально. Дійти швидко до миру – ні", – сказав начальник ГУР МО.

Водночас він зауважив, що військово-політичному керівництву РФ наразі "потрібна перерва", щоб накопичити сили.

"Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство. Їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує", – додав Буданов.

Він зазначив, що фінансова ціна війни занадто висока, й вона не дає розвивати країну, займатися масштабними проєктами тощо. 

  • Буданов також розповідав, що один день війни в Україні коштує Росії майже один мільярд доларів, а 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ГУР
переговори з РФ
Кирило Буданов
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