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День війни проти України коштує росіянам майже $1 млрд, - Буданов

Катерина Ганжа
27 лютого, 2025 четвер
10:31
Війна з Росією Кирило Буданов

Один день війни в Україні коштує Росії майже один мільярд доларів, а 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону

Зміст

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для Укрінформ.  

"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів, - ред.) для них, це величезні кошти", - зазначив Буданов.

На запитання про економічний потенціал РФ очільник української розвідки зазначив: "Навіть за офіційними даними 41% – це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний негативний, на Російську Федерацію вже відчутний".

При цьому Буданов додав: "Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати", адже допоки в Росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони будуть балансувати".

  • Раніше Буданов заявив, що перед третьою річницею повномасштабного вторгнення в Україну керівництво РФ усвідомило, яку страшну помилку вони зробили у 2022 році.
Теги:
Новини
Україна
Росія
бюджет
російська армія
окупанти
Кирило Буданов
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