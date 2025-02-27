День війни проти України коштує росіянам майже $1 млрд, - Буданов
Один день війни в Україні коштує Росії майже один мільярд доларів, а 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для Укрінформ.
"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів, - ред.) для них, це величезні кошти", - зазначив Буданов.
На запитання про економічний потенціал РФ очільник української розвідки зазначив: "Навіть за офіційними даними 41% – це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний негативний, на Російську Федерацію вже відчутний".
При цьому Буданов додав: "Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати", адже допоки в Росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони будуть балансувати".
- Раніше Буданов заявив, що перед третьою річницею повномасштабного вторгнення в Україну керівництво РФ усвідомило, яку страшну помилку вони зробили у 2022 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.4 Купівля 41.4Продаж 41.92
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.03
- Актуальне
- Важливе