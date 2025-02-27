День війни проти України коштує росіянам майже $1 млрд, - Буданов

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для Укрінформ.

"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів, - ред.) для них, це величезні кошти", - зазначив Буданов.

На запитання про економічний потенціал РФ очільник української розвідки зазначив: "Навіть за офіційними даними 41% – це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний негативний, на Російську Федерацію вже відчутний".

При цьому Буданов додав: "Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати", адже допоки в Росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони будуть балансувати".